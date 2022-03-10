«Никто не был готов»: продюсер «Отпетых мошенников» о смерти солиста группы

Новость о смерти солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова, более известного под псевдонимом Том Хаос, является абсолютно невообразимой трагедией, никаких предпосылок не было, рассказал NEWS.ru продюсер музыкального коллектива Евгений Орлов. Он сообщил, что знаком с музыкантом 38 лет. По мнению продюсера, у звезды произошёл «внутренний надлом».

Мы вместе занимались в детском ансамбле «Синкопа». У нас большая совместная дружба и творческая деятельность была ещё до группы «Отпетые мошенники». Благодаря Славе появилась эта группа, её история невероятная, её любили все — и власть имущие, и бандиты, и народ главным образом. Какую популярность имел этот коллектив такую, конечно, мало кто видел. И то, что произошло, это трагедия жуткая. Это надлом внутренний Славика, — сказал Орлов.

Продюсер рассказал, что ещё 7 марта он ужинал с Зинуровым и вместе они строили планы. Он сообщил, что музыкант долго не мог простить предательства одного из участников «Отпетых мошенников» Сергея Аморалова.

Я понимал, что он не может никак принять предательство Аморалова, что тот его обманывал столько лет, не доплачивал много денег. Он понимал, что что-то не так происходит, если из двух участников коллектива двое, и то ругаются, и что за 12 лет ни одной песни не записали. Он как творческий человек и человек, который помнил все те годы, которые нас связывали, его, конечно, это всё гложило. Я ему говорил: «Слава, я тебя давно простил, хватит себя грызть, давай строить планы». Я их примирил с Гариком (Гарик Богомазов — бывший участник группы «Отпетые мошенники»), для меня это было важно. И вот то, что случилось — это абсолютно невообразимо, это трагедия, к этому никто не был готов. Никаких предпосылок не было, — рассказал Орлов.

По его мнению, целая «коллекция разочарований» привела к печальному исходу. Творческому человеку тяжело принять, что вся история и вся его жизнь ему не принадлежит.

У него ничего другого не было, это его семья и всё. Музыка и «Отпетые мошенники» — это всё. Вот последние 25 лет жизни , большая часть его жизни — это «Отпетые мошенники», и вдруг его этого лишают , это сложно пережить. А поддержки нет. Он один в доме, за городом, никого, ни семьи, ни детей, — подытожил Орлов.