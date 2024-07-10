Названо имя нового худрука балетной труппы Мариинского театра Артист Андриан Фадеев стал новым худруком балета Мариинского театра

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Новым художественным руководителем балета Мариинского театра в Санкт-Петербурге назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев, сообщает пресс-служба театра. Отмечается, что Фадеев всего за два года стал ведущим солистом и автором целого ряда запоминающихся образов.

10 июля 2024 года художественным руководителем балетной труппы Мариинского театра назначен заслуженный артист России Андриан Фадеев. Выпускник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой, уже через два года после прихода в труппу Мариинского театра он стал ведущим солистом, — указывается в сообщении.

В театре добавили, что Фадеев не раз занимал призовые места на крупнейших международных конкурсах, ему не раз доверяли главные партии в знаковых постановках. Кроме того, в 2001 году специально под него была создана партия в балете «Звуки пустых страниц» Джона Ноймайера. В 2011 году Фадеева назначили на пост худрука — директора Санкт-Петербургского государственного академического театра балета имени Леонида Якобсона. В завершение в пресс-службе добавили, что артист возвращается в родные стены, но уже в новом статусе.

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