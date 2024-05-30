Названа причина госпитализации народного артиста Александра Михайлова Народного артиста Александра Михайлова госпитализировали в Чите с температурой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Михайлов

В одну из больниц Читы в оперативном порядке доставлен народный артист России Александр Михайлов, сообщается в Telegram-канале XI Забайкальского международного кинофестиваля, в котором он должен был принять участие. Уточняется, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой и подозрением на пневмонию.

Председателя ЗМКФ Александра Михайлова 29 мая госпитализировали в 1-ю городскую больницу с повышенной температурой и подозрением на пневмонию, — указано в сообщении.

В Telegram-канале правительства Забайкальского края уточняется, что власти региона находятся в постоянном контакте с артистом и его близкими. Сейчас Михайлов настроен принять участие во всех мероприятиях, однако пока говорить об этом преждевременно — сейчас на первом месте здоровье артиста, несмотря на важность его участия в открытии кинофестиваля. Окончательное решение об этом примут позже на основании мнения врачей.

В середине мая Telegram-канал Mash сообщил, что у 87-летней актрисы Светланы Немоляевой диагностировали приступ фибрилляции предсердий. Согласно информации канала, показатели насыщения крови кислородом у актрисы указывают на признаки дыхательной недостаточности, из-за чего у нее стало «чаще и хаотичнее сокращаться сердце».