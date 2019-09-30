Президент России Владимир Путин поздравил с 94-м днём рождения актрису театра и кино Веру Васильеву.
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Путин заключил поздравление традиционными пожеланиями здоровья и успехов.
Вера Васильева родилась в 1925 году. С момента окончания театрального училища в 1948 году она работает в Московском академическом театре сатиры. Васильева за долгие годы карьеры сотрудничала с такими театральными режиссёрами, как Александр Ширвиндт, Марк Захаров, Валентин Плучек, и многими другими. Актриса снялась в нескольких десятках фильмов, из которых самые известные — «Чук и Гек» (1953 год), «Легенда о Тиле» (1976), «Карнавал» (1981). В 1986 году Васильеву наградили званием «Народный артист СССР».
Как ранее сообщал News.ru, Владимир Путин позвонил гимнастке Екатерине Селезнёвой и поздравил её с победой на ЧМ по художественной гимнастике.