Наливкина могут посадить за видео с гранатомётом: фото на свободе

Против авторов скетч-шоу про вымышленного депутата из Уссурийска Виталия Наливкина, который, по сюжету, борется с коррупцией, отчитывает горе-строителей за плохую работу и хочет улучшить жизнь россиян, возбуждено уголовное дело.

По словам продюсера проекта Андрея Клочкова, в квартирах членов съёмочной группы прошли обыски. Авторов юмористического шоу, которое выходит на YouTube-канале BARAKuda, обвинили в тяжком хулиганстве по статье 213 ч.3 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие предполагает, что во время съёмок видео, на котором «депутат» Наливкин решил лично обезвредить опасный объект в виде оставленной на автобусной остановке сумки выстрелом из противотанкового гранатомёта, но промахнулся и взорвал стоявший рядом агитационный щит «Единой России», был грубо нарушен общественный порядок с применением взрывчатых веществ.

В этом же ролике появляется Лариса Кривоносова, играющая роль официального представителя МВД Уссурийского района Марины Вульф. Во время её речи на форме меняются погоны — от подполковничьих до генерал-лейтенантских. В сентябре актрису арестовали на 10 суток за нарушение режима административного надзора (она неоднократно судима и не должна была покидать место жительства в определённые часы) и оштрафовали на 1000 рублей за ношение формы сотрудника полиции со знаками различия и символикой МВД. В октябре Кривоносову приговорили ещё к трём месяцам в исправительной колонии общего режима по обвинению в уклонении от административного надзора.

Тогда же на два дня был арестован актёр Андрей Неретин, который играет самого депутата Наливкина, по обвинению в употреблении нецензурных выражений в общественном месте.

В беседе с NEWS.ru Андрей Клочков не исключил, что нынешние претензии к авторам шоу могут связаны с недовольством силовиком из «центральных аппаратов». По словам продюсера, во время съёмок использовался муляж оружия, а не настоящий гранатомёт.