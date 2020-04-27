Музей «Царское Село» сократит приём посетителей после пандемии

https://static.news.ru/photo/0e86440a-8894-11ea-9f57-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГМЗ "Царское Село"/ Tsarskoye Selo State Museum/facebook.com

Государственный музей-заповедник «Царское Село» в городе Пушкине готовится снизить поток туристов в первое время после снятия ограничений из-за пандемии коронавируса. Меры могут привести к снижению посещаемости объекта в три раза.

Об изменениях в работе учреждения сообщила директор Ольга Таратынова, передаёт ТАСС. По её словам, будет сокращена численность групп гостей и увеличена дистанция между посещениями.

Первое время будем даже принимать людей в масках или, может, выдавать им даже маски. Я думаю, что это понизит посещаемость раза в три, — сказала Таратынова.

Она подчеркнула, что за соблюдением дистанции будут следить смотрители. В этом также будут помогать радиогиды, которые используются во время экскурсий и дают возможность отделяться от туристических групп.

Как писал NEWS.ru, заместитель директора департамента музеев Министерства культуры России Алексей Мудров рассказал, что на поддержку музеев в период пандемии нужно 1,4 млрд рублей в месяц.