https://static.news.ru/photo/6f45b788-dd42-11e9-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marvel Studios/via Globallookpress.com

Disney приняла решение о выдвижении фильма «Мстители: Финал» на премию «Оскар» в 2020 году.

На какие именно номинации претендуют создатели последних «Мстителей», пока неизвестно, сообщает Screenrant.

Это лента киностудии Marvel от режиссёров Энтони и Джо Руссо по сценарию Кристофера Маркуса и Стивена Макфили. Её премьера состоялась 22 апреля 2019 года.

По сюжету фильма оставшиеся в живых члены команды Мстителей должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям Таноса.

Ранее News.ru писал, что фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате $2,189 млрд. При этом двухмиллиардную отметку лента преодолела всего за 11 дней.