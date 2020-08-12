Московские библиотеки начали бесплатно раздавать списанные книги

В Москве запустили акцию «Списанные книги», в рамках которой все желающие смогут забрать бесплатно списанные из библиотек книги.
Всего горожанам
Москвичам дали возможность выбрать различную литературу от художественных произведений известных авторов и научных исследований до практических пособий по эксплуатации операционной системы Windows. В перечне присутствуют книги Николая Некрасова, Осипа Мандельштама, Даниила Хармса, Юрия Олеши, Льва Толстого, Дмитрия Фурманова и Александра Радищева.
Акция стала результатом совместного решения библиотек столицы и департамента культуры Москвы. чтобы получить книгу, нужно зарегистрироваться на сайте и забронировать понравившееся произведение. Бронь действительна в течение трёх дней.
В 2019 году власти Амстердама решили бесплатно раздать артефакты XVII века, которые долгое время находились в хранилище под защитой. К такому решению администрацию столицы Нидерландов подтолкнуло инициатива преобразить город, писал NEWS.ru.
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