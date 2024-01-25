Мобилизация, нервный срыв, отъезд из РФ: где сейчас Елена Борщева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Елена Борщева

Актриса Елена Борщева обрела популярность после участия в шоу Comedy Woman. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Елена Борщева

Два года назад Борщева начала музыкальную карьеру в лейбле Burn Music House под псевдонимом LENA BOKOTA. Артистка выпустила девять сольных композиций. Также она работает ведущей мероприятий и снимается в кино. В 2023 году с ней на экраны вышел фильм «Новогодний ол инклюзив».

Елена Борщева открыла школу актерского мастерства и продвигает в социальных сетях авторский курс «Proявляйся! Как рассказать о себе уверенно!», в котором обещает научить людей бороться со страхами и увеличить прибыль.

В сентябре артистка приняла участие в шоу «Новые звезды в Африке». Спустя месяц она покинула проект после нервного срыва. Уходя, Борщева расплакалась и эмоционально высказалась в адрес остальных участников, в том числе актрисы Марии Скорницкой.

«Я хочу спросить сейчас у всех: „Вы кто? Вы люди вообще? Маш, посмотри на меня! Ты человек? Карина Нигай, в тебе есть что-то человеческое?“» — сказала она.

Позднее Борщева пожаловалась в социальных сетях на нечестную игру в проекте, по ее мнению, организаторы не учитывали весовые категории участников и другие тонкости во время испытаний.

После новогодних праздников актриса сообщила, что улетела с семьей из России. В соцсетях она поделилась фотографиями с супругом и детьми из Египта, а также рассказала о путешествии по странам Африки.

Что Елена Борщева говорила про СВО и мобилизацию

Артистка в апреле 2022 года призналась, что после начала СВО первое время пребывала в стрессе и не знала, как реагировать на события.

«Первые две недели после начала событий на Украине я была в ужасном стрессе, не понимала, как мне воспринимать все происходящее. Просто старалась заниматься бытом. Дети всегда возвращают к каким-то насущным вещам, к твоей личной реальности, к тому, на что ты можешь сама повлиять. Потому что на что-то ты никак влиять не можешь», — сообщила она порталу Teleprogramma.pro.

Елена Борщева отметила, что ее отец, который является гражданином Латинской Америки, поддерживает Россию.

«Папа у меня коммунист. И буквально на второй день после начала событий на Украине он прислал мне письмо, что коммунистическая партия Панамы поддерживает позицию России», — заявила она.

Актриса также сообщила MK.RU, что, когда объявили частичную мобилизацию, она не исключала, что повестка может прийти ее супругу, тренеру по фитнесу Валерию Юшкевичу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елена Борщева, Валерий Юшкевич

«Муж служил, у него была спортивная рота в университете. Правда, он сам не из России — учился в Белоруссии. <...> Конечно, мы все замерли. Но кто-то ведь идет и по своему желанию, добровольцем. Это в любом случае будет решение моего мужа. Я не могу ему запретить. А вообще, я считаю, что это личное дело каждого мужчины, что делать в данной ситуации», — добавила Борщева.

Что известно о личной жизни Елены Борщевой

Елена Борщева в 2005 году вышла замуж за Валерия Юшкевича. Они сыграли две свадьбы — на родине супруга, в Белоруссии, и в России. Пара воспитывает двух дочерей — Марту и Уму. В программе «Женское счастье» артистка рассказала, что смогла родить второго ребенка при помощи ЭКО, зачатие произошло с четвертой попытки.

Актриса признается, что в их с супругом отношениях присутствует «здоровая ревность», а также ссоры.

«Мы ругаемся из-за бытовых вопросов, и это случается довольно часто, через день. Но мы умеем с юмором ко всему относиться: поссоримся, потом найдем в ситуации что-нибудь забавное, посмеемся и забудем. В начале наших отношений была ситуация, когда мы с Валерой сильно поругались и долго не разговаривали. И я поняла, что это не мой вариант — находиться рядом с человеком и не общаться с ним», — поделилась актриса с «Леди Mail.ru».

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