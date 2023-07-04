«Митяеву будет жарко»: Поплавская о «предателях» на Грушинском фестивале Телеведущая Поплавская назвала предателями организаторов Грушинского фестиваля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Яна Поплавская

Актриса Яна Поплавская отреагировала на новость о том, что организаторы Грушинского фестиваля в Самарской области запретили исполнять патриотические песни. По словам артистки, бард Олег Митяев и певица Галина Хомчик демонстративно отказались выходить на сцену в знак протеста против выступления автора из Мариуполя. В своем Telegram-канале Поплавская назвала организаторов конкурса врагами и предателями.

Актриса Яна Поплавская выразила недоумение по поводу запрета исполнять патриотические песни на Грушинском фестивале с формулировкой «Не надо разжигать».

Патриоты здесь не в почёте. Олег Митяев и Галина Хомчик демонстративно отказались выходить на сцену в знак протеста против выступления автора из Мариуполя Михаила Калинкина с песней «Нам нужна одна победа». Такое даже в страшном сне представить невозможно! Мы боремся с внешними врагами, но как мы их победим, когда враг среди нас? За кого погибают наши дети и мужья, за этих врагов своего же народа?! — написала Поплавская.

Актриса уверена: организаторам и членам жюри фестиваля придется объяснить свою позицию и призвала общественных деятелей обратить на ситуацию внимание.

Сегодня будет жарко и Митяеву, и Хомчик и Кейльману (президент Грушинского фестиваля. — NEWS.ru) и даже губернатору Самарской области Азарову. Чтобы Грушинский фестиваль, который в глазах россиян — самое искреннее событие, объединение поэтов, музыкантов, олицетворяющий любовь к Родине, мог оказаться в руках предателей? Не дождетесь! — заявила актриса.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн назвал ситуацию на Грушинском фестивале возмутительной. Он подтвердил, что конкурсная комиссия фестиваля действительно ввела запрет на любые патриотические песни.

В числе тех, кому было отказано в выступлении, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губдумы. Всем им пришлось петь на «альтернативной» площадке «Победа», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что Грушинский фестиваль существует на бюджетные деньги, однако самарские власти «продолжают закрывать на все глаза».

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, назвав его преступным и недопустимым. Депутат подчеркнул, что возглавляемый им думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи направит обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет.