«ПМЖ отличается от туризма»: Михалков посочувствовал уехавшим артистам Михалков посочувствовал уехавшим из России артистам, вынужденным обживаться в чужой стране

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

Никита Михалков в ходе пресс-конференции выразил соболезнования артистам, которые покинули Россию после начала спецоперации и не нашли своего места за рубежом, но вынуждены ассимилироваться в неродной стране. По его словам, внешняя дружелюбность на Западе оборачивается тем, что в действительности никто не хочет слушать о проблемах собеседника, передает корреспондент NEWS.ru.

Многие понимают трагичность их положения. Это ж трагедия. Это кажется, что тебя там все ждут, в этом очаровательном мире фарфоровых улыбок, вопросов «хау а ю» и ответов «ай эм файн». Если ты начнёшь рассказывать о своих проблемах, о том что от тебя жена ушла, на тебя посмотрят как на сумасшедшего. Тебя спросили, как ты, лишь для того, чтобы ты ответил: «Хорошо». А некоторые покупаются. Но мы знаем, чем отличается ПМЖ от туризма, — сказал Михалков.

По его словам, русский человек остается в стране даже в случае, когда его не устраивает происходящее, но он готов наблюдать ситуацию изнутри, а не со стороны. И даже готов выступить в Донбассе.

Говорил, ругался. А деньги закончились — и поехал на Донбасс выступил. И вроде бы опять можно зарабатывать. Мы же знаем такие примеры, — заметил Михалков.

При этом режиссер уверен, что теперь шоумены не смогут политически лавировать между сторонами конфликта.

Сегодня уже не прокатит. Людей уже не обмануть. Почему я говорю, что эта ситуация так обнажила, так стало все ясно, — заключил режиссер.

Михалков также выразил благодарность странам ЕС за введенные санкции, поскольку это показало, «кто есть кто». При этом кинематограф в новых экономических условиях начал искать новые смыслы, уверен режиссер.