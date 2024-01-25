Михалков, благодарность от Собянина, театр: куда пропал актер Филипп Котов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Котов

Актер Филипп Котов прославился благодаря сериалу «Зайцев+1». В последний раз он снимался в кино в 2022 году. Как сейчас живет артист, чем он занимается?

Чем известен Котов

Филипп Котов родился 8 февраля 1989 года в Барнауле. Его мать и отец — актеры Академического театра драмы им. Горького в Нижнем Новгороде.

В 2008 году Котов окончил Нижегородское театральное училище. После этого он уехал работать в Москву, где его приняли в труппу Театра на Таганке.

В кино актер дебютировал в 1998 году — в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник».

«Никита Сергеевич вообще часто снимает в Нижегородской области. Тогда он вместе с командой приехал в театр, где работали мои родители, чтобы набрать актеров для массовки. Практически все артисты театра уехали на съемки, за исключением моего папы и одного режиссера, которые готовились к выпуску спектакля „Калигула“. Моя мама стала дублером Джулии Ормонд, они тогда очень сдружились. А Михалков даже учил маму ездить верхом. К этому времени я уже не раз посмотрел фильм „Утомленные солнцем“, так что находиться рядом с этим человеком было здорово», — вспоминал Котов.

После этого он сыграл в сериале «Зайцев+1», принесшем ему известность. Проект выходил на канале ТНТ с 2011 по 2014 год.

«Меня утвердили на роль Саши через две недели после кастинга. Когда пришел на него, я был с длинными волосами, у меня был довольно своеобразный стиль. Пробовали меня в огромных „черепаховых“ очках, причем требовалось сыграть и Сашу, и Федора. Потом на роль Федора пригласили Мишу Галустяна. Я удивился, ведь мы с ним совсем не похожи. И только перечитав сценарий, я понял, что именно так должен был выглядеть Федор», — рассказывал Котов.

Также артист снимался в картинах «Борис Годунов», «Катарсис», «Консультант», «Подмена», «Этюды о свободе», «Женская версия. Ловцы душ» и «Магдалина». Всего в его фильмографии на данный момент девять работ.

О своей личной жизни Котов не распространяется. По данным СМИ, он не женат, детей у него тоже нет. При этом актер подчеркивал, что у него «есть личная жизнь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Котов

Чем сейчас занимается Котов

В 2019 году Филипп Котов получил официальную благодарность от мэра Москвы Сергея Собянина «За вклад в развитие культуры в городе Москве».

Артист продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Старший сын», «Фигаро», «Поцелуй. Конармия», «Мастер и Маргарита», «8 (Восемь)», «Вий» и «Снегурочка. 16+».

В кино в последний раз Котов снимался в 2022 году — тогда вышел фильм «Магдалина».

Актер признавался, что иногда пишет стихи. На другие хобби у него не хватает времени из-за работы.

«Иногда я пишу стихи. А вообще, ты знаешь, на хобби не хватает времени. Вот осенью параллельно с работой в театре делал ремонт в квартире. Научился очень многому, так что теперь я не только актер, я, можно сказать, новую профессию освоил. Бывало, карнизы прибивал с текстом в руках. А что делать? Есть личная жизнь, пора уже и о будущем думать», — делился он.

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