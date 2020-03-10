https://static.news.ru/photo/6bf2e6e8-62b0-11ea-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Чечилия Молинари в роли Розины «Севильский цирюльник» Фото: cecily_molinari/instagram.com

У приглашённой в Москву солистки Большого театра Чечилии Молинари заподозрили коронавирус нового типа.

Исполнительница прилетела в российскую столицу из Италии 24 февраля. 6 марта она должна была петь в постановке «Путешествие в Реймс», но заболела в день спектакля, передаёт Gazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Медики заподозрили у итальянки COVID-19, поэтому солистке театра пришлось сдать анализ на коронавирус. Он оказался отрицательным. Спектакль сильно задержали, а Молинари в тот день пришлось вернуться домой. Не уточняется, каким образом удалось оперативно получить результаты теста.

Ранее NEWS.ru писал, что Италия заняла лидирующую позицию в мире по уровню смертности от коронавируса. Жертвами эпидемии в этой стране стали 5% от числа заражённых.

С 10 марта для борьбы с распространением инфекции власти Италии ввели ограничения на передвижение людей по всей территории страны. Соответствующий декрет подписал председатель Совета министров страны Джузеппе Конте. Документом запрещается перемещение без уважительных причин. Таковым названа рабочая или семейная необходимость, а также переезды в связи с состоянием здоровья. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. Учебные заведения закрыты до 3 апреля.