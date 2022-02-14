Масленица в 2022 году: даты, история и традиции праздника

В этом году Масленица начнётся в последний день зимы. Блинная семидневка продлится с 28 февраля по 6 марта. Масленица традиционно отмечается в воскресенье перед Великим постом. Но празднуют россияне все семь дней. В пищу уже не стоит употреблять мясо, зато сыр, творог, масло и другие молочные продукты можно есть до отвала. Как зародился этот праздник, что в какой день лучше делать и какие традиции нужно соблюдать — в материале NEWS.ru.

Масленичное «расписание»

Понедельник, 28 февраля, также называют Встречей. Традиционно в этот день нужно сделать чучело зимы из соломы и ненужной одежды, можно придумать развлечения на Масленичную неделю и напечь первую порцию блинов. Причём самый первый блин съесть не самим, а отдать нуждающимся, которые помолятся за умерших родственников.

Во вторник, 1 марта, в так называемые Заигрыши, взрослые родственники проводили смотрины для незамужних девушек и неженатых парней. Старшее поколение при этом звало к себе гостей и накрывало богатый стол.

На Лакомку (в среду, 2 марта) нужно выбраться на тёщины блины. Издавна считалось, что угощая зятя блинами, тёща налаживала хорошие семейные отношения.

Четверг, 3 марта. Разгуляй. В этот день начинается широкая Масленица, когда самое время оставить свои дела и выходить на гулянья.

Пятница, 4 марта. Тёщины вечерки. Тут уж зять должен принять тёщу в гости, причём вместе с её подружками, которым она похвастается тем, как повезло её дочери.

Суббота, 5 марта. Золовкины посиделки. В этот день по традиции в гости звали сестёр мужа. Те, в свою очередь, готовили подарки приглашающим.

Наконец в воскресенье, 6 марта, — Прощёное воскресенье. Нужно попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть, а также простить всех, кто об этом просит. Так люди очищались перед началом поста. Вечером на площади сжигали чучело, а пепел для хорошего урожая рассеивали по полям.

История и традиции Масленицы

Ежегодно Масленицу отмечают в разные даты — это связано с главным церковным праздником — Пасхой. В 2022 году она выпадает на 24 апреля, а до этого верующие соблюдают Великий пост. Своё название этот праздник получил после Крещения Руси.

Многие десятилетия велись споры: Масленица — это православный или языческий праздник? С одной стороны, он привязан к церковному календарю, а с другой — имеет множество языческих обычаев.

Блины — главное блюдо недели, у православных они символизировали Солнце. Считалось, что в году будет столько солнечных дней, сколько хозяйке удастся напечь блинов. К блинам можно подавать всё, кроме мяса: рыбу, молочные продукты, масло, сладкие начинки.

Чучело — символ зимы и всего плохого, накопившегося за год. Его сжигали, чтобы прогнать зиму и начать посевной год.