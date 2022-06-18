Магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги Акунина

Фото: Стоян Васев/ТАСС

Книжный магазин «Молодая гвардия» в Москве

Магазин «Молодая гвардия» в Москве снял с продажи книги писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили), сообщает издательство «Захаров» в социальных сетях. В качестве ответной меры издательство решило изъять из торговой точки все свои книги.

Так что в «Молодой Гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: «В морг», значит, в морг, — говорится в сообщении.

Борис Акунин с 2014 года не живет в России. Он неоднократно критиковал российские власти и выступал против военной операции на Украине.

Ранее сообщалось о снятии с репертуара театра Ермоловой в Москве спектакля по роману Дмитрия Глуховского. 7 июня писателя заочно арестовали по делу о распространении фейков. Глуховский выступил против спецоперации на Украине наряду с Борисом Акуниным, Дмитрием Быковым и Леонидом Парфеновым.