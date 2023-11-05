«Нет души»: Лев Лещенко о создании песен с помощью нейросети Лев Лещенко назвал создание песен с помощью нейросети издевкой над людьми

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лев Лещенко

Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко назвал в беседе с NEWS.ru создание песен с помощью нейросети издевкой над людьми. При этом он отметил, что, к сожалению, артисты никак не могут повлиять на технический процесс.

Нейросети развиваются, их внедряют в различные сферы, и остановить этот процесс невозможно. Но в тех песнях, которые создаются нейросетью, просто нет души, все это химия. И я надеюсь, что в творчестве эти новшества не приживутся, — считает народный артист РФ.

По словам Лещенко, с помощью искусственного интеллекта можно создать черновик, но содержанием песню нейросеть не наполнит. Это противоречит вообще всем естественным установкам, это издевка над музыкантами, да и всеми людьми, пояснил он.

Ранее стало известно, что чат-бот ChatGPT получил новую функцию и теперь может создавать песни. Пользователям предлагают ввести жанр музыки и добавить текст песни на любом языке (его при необходимости может придумать сам бот). После этого появившаяся в боте нейросеть Suno самостоятельно подберет музыку, ритм, голос и манеру исполнения и создаст два музыкальных отрывка длительностью по 40 секунд.

На данный момент эта услуга является бесплатной только для премиальных подписчиков. Отвечая на вопрос NEWS.ru, ChatGPT напомнил, что нейросеть Suno создает песни не так, как это делает человек.