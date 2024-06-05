Крымский мост, три развода, выкидыш: где сейчас актриса Ирина Розанова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ирина Розанова

Народная артистка России Ирина Розанова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, почему она оправдалась за участие в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью!»?

Чем известна Розанова

Ирина Розанова родилась 22 июля 1961 года в Пензе в семье народной артистки РСФСР Зои Беловой и актера Юрия Розанова.

Первая попытка поступить в театральный вуз оказалась неудачной — Розанова провалила пробы в Щепкинском училище, однако благодаря театральным связям мамы спустя время смогла попасть в ГИТИС.

Актриса снималась в картинах «Подружка моя», «Алый камень», «Везучая», «Слуга», «Интердевочка», «Смерть в кино», «Облако-рай», «Циники», «На тебя уповаю», «Альфонс», «Черная вуаль», «Дети понедельника», «На ножах», «Когда все свои», «Пятый угол», «Участок», «Господа офицеры», «Катерина», «Глянец», «Стиляги», «Скелет в шкафу», «Анжелика», «Без следа», «Учителя», «Садовое кольцо», «Мифы», «Стандарты красоты», «Два билета домой», «Крымский мост. Сделано с любовью!», «Мамы чемпионов», «Скажи ей», «Почка», «Самка богомола», «Нина» и других.

Всего в ее фильмографии более 180 работ.

Что известно о личной жизни Розановой

Первым мужем Ирины Розановой был однокурсник по ГИТИСу Евгений Каменькович. Пара прожила вместе несколько лет.

Следующим мужем Розановой стал бизнесмен и продюсер Тимур Вайнштейн. Долгожданная беременность актрисы окончилась выкидышем, и это стало трагедией для обоих супругов. Вскоре они развелись.

Третьим мужем артистки стал кинооператор Григорий Беленький. Они познакомились на съемках фильма «Дети понедельника». Однако и этот брак продлился недолго.

Детей у Розановой нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ирина Розанова

Что Розанова говорила о фильме «Крымский мост»

В 2018 году Ирина Розанова снялась в фильме Тиграна Кеосаяна «Крымский мост. Сделано с любовью!». События в картине разворачиваются в период строительства в Керчи Крымского моста.

После премьеры Розанова положительно отзывалась о проекте и рассказывала, что во время съемок познакомилась со многими реальными строителями моста и узнала, что «у них были потрясающие условия для работы».

Однако в 2021 году актриса в интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) оправдалась за съемки в этом фильме. Она заявила, что в тот момент не следила за политической ситуацией и не знала, на что соглашалась.

«Я очень мало знала, что вообще происходит. Какие-то политические события. Я вообще была не в курсе. Я, когда шла к Тиграну работать, помню, мы сидели в „Каретном дворе“ потом, и это была память Саши Абдулова. Я шла туда, потому что это человеческая история. А чем это потом все обросло — это меня не касается, а к моей профессии имеет отношение», — объясняла артистка.

Чем сейчас занимается Розанова

Ирина Розанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в картинах «Плакса», «Я делаю шаг», «За нас с вами», «Неприличные деньги», «Гром: Трудное детство», «Капитан четвертого ранга» и «Взрослые дочери».

В 2024 году вышли проекты «Загляни ему в голову», «Престиж» и «Светлаков +» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Секретарша», «Детокс», «Лотерея» и «Самозанятые» с Розановой.

Читайте также:

Потерял работу и не верит в нацистов на Украине: как живет Евгений Цыганов

Алкоголь, скандал из-за СВО, визит в Донбасс: где сейчас певец Рома Зверь

Позиция по СВО, критика артистов, фильмы: как живет Даниил Спиваковский