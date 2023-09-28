Критика СВО, закрытие проекта: как живет уехавший из РФ Жерар Депардье

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Жерар Депардье

Французский актер Жерар Депардье в 2013 году получил российский паспорт и заявил, что хочет прожить в РФ до конца своих дней. Куда пропал артист после начала спецоперации на Украине?

Что известно о жизни Депардье в России

После получения российского гражданства Депардье по решению руководства Республики Мордовии получил квартиру в Саранске. В 2018 году он прописался в Новосибирске, открыл свой продюсерский центр и основал бизнес, связанный с распространением и производством продуктов питания. Весной того же года в российских магазинах появилась линия продуктов под маркой Депардье.

В планах артиста была съемка документального фильма о Новосибирске, который Депардье и его продюсер Арно Фрилле готовили совместно с Первым каналом.

За годы жизни в РФ актер выпустил коллекцию часов под названием «Горжусь быть русским», а в интервью Vanity Fair заявлял о готовности «умереть за Россию».

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. Ему на пять лет запретили въезд в страну. В августе того же года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Где сейчас находится Депардье

Помимо российского паспорта, у актера есть гражданство Бельгии и Алжира. Депардье говорил, что считает себя гражданином мира и планирует получить семь паспортов.

В 2015 году он переехал жить в Бельгию. В этой стране он наладил бизнес по продаже недвижимости. В 2018 году Жерар Депардье уехал в Алжир, где купил виноградники. В том же году актер заявил о намерении получить гражданство Турции. Все это время он иногда приезжал в Россию по рабочим делам.

Согласно последним данным, Жерар Депардье находится в Европе. Об этом сообщил его представитель и кинопродюсер Арно Фрилле.

«Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно, Депардье планирует возвращаться в Россию», — сказал он радио «Говорит Москва».

Что сказал Депардье о спецоперации на Украине

В начале спецоперации на Украине Жерар Депардье назвал ее неприемлемой «выходкой» и выступил с критикой действий российской власти. Актер заявил, что российский народ не несет ответственности «за неприемлемые действия своих руководителей».

В ответ на заявления французского актера депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал лишить его гражданства РФ и конфисковать имущество в Саранске и Грозном.

«Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления», — отметил парламентарий.

В ноябре 2022 года Депардье закрыл свой продюсерский центр в России и приостановил работу над фильмом «Нормандия — Неман» о французских летчиках, сражавшихся на стороне СССР во Второй мировой войне.

В феврале 2023 года Депардье заявил, что продолжает считать себя русским, несмотря на события на Украине.

«Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру», — сказал он.

Депардье признался, что пытается избегать разговоров на тему спецоперации. По его мнению, «никто не в состоянии сказать на этот счет что-либо действительно разумное».

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