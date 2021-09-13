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В Кремле заявили о желании вернуть в Россию скифское золото

15:36, 13 сентября 2021
В Кремле заявили о желании вернуть в Россию скифское золото Фото: Global Look Press
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Возвращение скифского золота в Россию было бы желательным, однако этот вопрос не находится в компетенции Кремля. За делом следят юристы, которые работают с российским Министерством культуры. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос очень сложный. Но мы, конечно, хотели бы видеть возвращение домой этих экспонатов, — сказал Песков.

Золотая коллекция из почти двух тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это было до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Окружной суд Амстердама, рассматривающий дело с декабря 2016 года, окончательного решения ещё не принял.

В апреле текущего года Апелляционный суд в Амстердаме начал рассматривать материалы дела о принадлежности коллекции скифского золота. Когда будет вынесен вердикт, неизвестно.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов не останавливается.

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