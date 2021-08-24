Косметолог раскрыла, как сохранить молодость после 60 без дорогих операций

Косметолог Марият Мухина в эксклюзивной беседе с NEWS.ru рассказала, как женщинам после 60 лет сохранить молодость без дорогостоящих операций и хирургического вмешательства.

Старение организма сейчас считается болезнью, её лечит превентивная медицина. В 60 лет женщина сталкивается с такими возрастными проблемами как птоз (опущение. — NEWS.ru) тканей лица, потеря эластичности тканей и их естественное старение, — призналась Мухина.

По мнению косметолога, после 60 можно выглядеть очень достойно и молодо, если совершать ряд не очень дорогостоящих, но очень полезных процедур. В качестве примера Мухина приводит королеву Великобритании Елизавету II, которая в свои 95 лет выглядит достаточно молодо. Марият заявила, что по этическим соображениям королевская особа не допускает никакого хирургического вмешательства в свою внешность и пользуется только масками и массажем лица, которые и дают столь сильный видимый эффект. По заверениям косметолога, «все эти способы достаточно доступны, многие просто не знают, что можно выглядеть достаточно хорошо за малые деньги»: по её словам, стоимость профессионального массажа лица даже в центре Москвы варьируется от 500 до 1500 рублей. Эта необходимая для омоложения тканей процедура помогает «выгнать» из лица воду, очистить лимфопроток, улучшить кровоснабжение лица и отток вен головы. Стоимость профессиональной маски для лица, которую приводит в пример Мухина, составляет девять тысяч рублей при условии, что её хватает на три-четыре месяца.

Народная медицина не поможет вам действительно сохранить молодость, всё равно понадобится помощь профессионалов и качественных омолаживающих средств. «Огурцы на глаза» нельзя назвать действительно рабочим средством, а Face-фитнес это уроки гримас, порождающие морщины, — отрезала Марият.

Косметолог скептически относится к народным методам, однако считает, что в силах человека помочь себе выглядеть лучше своих лет с помощью правильного питания и здорового сна. Она считает, что «питание должно быть возрастное, сбалансированное, обогащённое витаминами и женскими фитоэстрогенами, которые позволяют не принимать гормоны и при этом сохранять нормальный фон». Также она отметила, что об этом стоит задуматься уже в 35–40 лет, а в 50 так и вовсе помимо потребления фитоэстрагенов следить за своим гормональным фоном, иначе придётся в 60 лет колоть себе филлеры с кальцием, чтобы избежать плоскости и сухости лица.

Ранее косметолог Марият Мухина и пластический хирург Игорь Короткий высказали своё мнение о невероятно моложавом виде матери певца Николая Баскова.