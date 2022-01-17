«Корявая постановка»: глава профсоюза полиции об ограблении вдовы Градского

Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин заявил NEWS.ru, что не верит в версию об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко, заявившей в правоохранительные органы о хищении у неё 100 млн рублей. По мнению Пашкина, который в прошлом работал старшим оперуполномоченным службы УБХСС Московского уголовного розыска, случившееся с Мариной Коташенко кажется ему «бредом» и «корявой постановкой».

Глава профсоюза полиции и Росгвардии удивился информации о том, что домочадцы и прислуга, которых Марина Коташенко под угрозой применения оружия якобы попросила срочно уйти из дома, не обеспокоились и не вызвали полицию. Также у него вызвало вопросы то, что женщина, как сообщают СМИ, сама довезла похитителей до места, где они пересели на другое авто и затем скрылись, и не сразу обратилась в полицию.

Общеизвестная информация об ограблении вдовы Градского вызывает большие сомнения. Потому что так не бывает. Она звонит домой, чтобы все уехали: «Мама, папа, кыш из дома». Ну как это? Я считаю, это бред и постановка, причём сделанная очень коряво, — рассказал Михаил Пашкин.

Эксперт не исключил, что инсценировка ограбления могла быть выгодна Марине Коташенко, чтобы «не делить деньги» с другими наследниками музыканта, умершего менее полугода назад, 28 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что полиция проводит расследование ограбления вдовы Александра Градского на 100 млн рублей и проверяет в том числе версию о возможной инсценировке ограбления. У оперативников возникло множество вопросов по поводу инцидента. В частности, зачем было хранить такую огромную сумму дома под кроватью и почему заявление в полицию было написано спустя семь часов после происшествия.

Из рассказа Коташенко следует, что в воскресенье днём на дороге в районе посёлка Новоглаголево под Наро-Фоминском в её автомобиль на своей машине врезались неизвестные. И под угрозой применения оружия пересели в авто женщины, заставив её вернуться в особняк. Там Коташенко указала, где лежат деньги, после грабители заставили вдову довезти их до Апрелевки, где пересели на белый Mercedes и скрылись.

Сомнения в подлинности истории с ограблением высказал и звёздный адвокат Сергей Жорин. Он также выразил недоумение слишком поздним обращением вдовы Градского в полицию. И предположил, что если это инсценировка, то женщина ведёт себя «глупо», так как всё в итоге вскроется.