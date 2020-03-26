https://static.news.ru/photo/e1ecad50-6f3c-11ea-aeda-fa163e074e61_660.jpg Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно данным от 26 марта, в мире заболели коронавирусом более 471 тысячи человек, 21,3 тысячи умерли, свыше 114 тысяч выздоровели. Как недавно отметила певица Мадонна, COVID-19 не заботит, насколько человек богат и знаменит. За последние две недели стало известно о заболевании сразу у нескольких известных людей.

Том Хэнкс

Американский актёр и продюсер стал одной из первых знаменитостей, у кого нашли коронавирус. Он был вместе с женой Ритой Уилсон в Австралии на съёмках фильма. У супругов ухудшилось самочувствие, и они обратились за помощью к медикам, которые диагностировали у них заболевание. Позже супругов выписали из больницы, и сейчас они находятся на восстановлении.

Ольга Куриленко

Украинская и французская актриса написала 15 марта в Instagram, что уже неделю находится на самоизоляции после того, как у неё выявили COVID-19. 23 марта она сообщила о своём полном выздоровлении.

Софи Трюдо

Супруга канадского премьер-министра обратилась к врачам после возвращения из Великобритании, и уже 13 марта выяснилось, что у неё коронавирус. Сам Джастин Трюдо изолировался незадолго до этого и приступил к работе из дома.

Идрис Эльба

16 марта британский актёр сообщил, что результат его теста на инфекцию оказался положительным. Позже он рассказал, что решил провериться после того, как понял, что контактировал с заражённым человеком. За 12 дней до сдачи анализов Идрис Эльба побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо.

Также коронавирус нашли у оперного певца Пласидо Доминго, осуждённого за сексуальные преступления кинопродюсера Харви Вайнштейна, звезды «Игры престолов» Индиры Вирмы и принца Уэльского Чарльза.

Кроме того, из-за недавнего контакта с заражёнными врачом сейчас на самоизоляции находится канцлер Германии Ангела Меркель. Российский певец Лев Лещенко проходит лечение в Коммунарке с подозрением на COVID-19, а у немецкой супермодели Хайди Клум диагноз не подтвердился.