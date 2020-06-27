Компании сменили аватарки в честь месяца ЛГБТ

https://static.news.ru/photo/99ad7ec8-b9e4-11ea-a0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Schäfer/Global Look Press

Ряд компаний сменили аватарки на радугу в социальных сетях. Таким образом бизнесмены решили поддержать празднование месяца ЛГБТ-сообщества.

Среди мировых брендов солидарность решили выразить немецкий производитель автомобилей BMW и бренд PlayStation корпорации Sony.

Этот месяц и каждый месяц PlayStation рад всем игрокам. Счастливого прайда! — написали представители компании.

Месяц ЛГБТ также поддержала сеть московских ресторанов японской кухни «Тануки» в Facebook и Instagram. После этого некоторые пользователи обрушились с критикой на сотрудников заведения.

25 июня на здании посольства США в российской столице появился радужный флаг. Именно в этот день в 1978 году соответствующая растяжка появилась на параде в Сан-Франциско на День свободы. Позже такой же флаг вывесили на здании посольства Великобритании. Сотрудники диппредставительства пояснили, что таким жестом они решили отметить 50-летие со дня первого прайд-парада, который прошёл в Нью-Йорке в 1970 году.

Как писал NEWS.ru, итальянская компания Versace выпустила коллекцию в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества. Часть выручки от продажи коллекции пойдёт в благотворительные организации по созданию инклюзивной среды.