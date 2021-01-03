Кирилл Серебренников готовит новый проект с автором «Петровых в гриппе»

Ранее арт-дирекция фестиваля современного искусства «Территория» приняла решение покинуть проект в полном составе. В него входили режиссёр Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова.
Об уходе сообщил участник коллегии художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Он напомнил, что коллектив занимался фестивалем с 2005 года.
По его словам, такие проекты — дело молодых, поэтому артисты приняли принципиальное решение уйти всем составом. Теперь «Территорией» займутся актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, режиссёры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, куратор Алексей Новосёлов и музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанский, писал NEWS.ru.