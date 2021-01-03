Кирилл Серебренников готовит новый проект с автором «Петровых в гриппе»

https://static.news.ru/photo/06a8a684-4ddc-11eb-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Кирилл Серебренников анонсировал свой новый проект, который будет готовить совместно с писателем Алексеем Сальниковым, написавшим роман «Петровы в гриппе».

Он рассказал, что снова встретился с Сальниковым и обсудил проект, который будет называться «Силиконовая дура». При этом подробностей режиссёр не раскрыл.

Обсудили новый совместный проект «Силиконовая дура», — написал Серебренников в Instagram.

Он отметил, что фильм, который он снял по книге «Петровы в гриппе», выйдет в 2021 году.

Ранее арт-дирекция фестиваля современного искусства «Территория» приняла решение покинуть проект в полном составе. В него входили режиссёр Кирилл Серебренников и актриса Чулпан Хаматова.

Об уходе сообщил участник коллегии художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов. Он напомнил, что коллектив занимался фестивалем с 2005 года.

По его словам, такие проекты — дело молодых, поэтому артисты приняли принципиальное решение уйти всем составом. Теперь «Территорией» займутся актриса Юлия Пересильд, хореограф Анна Абалихина, режиссёры Тимофей Кулябин и Дмитрий Волкострелов, куратор Алексей Новосёлов и музыкальный театральный критик Дмитрий Ренанский, писал NEWS.ru.