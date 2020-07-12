Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе за $46 млн

https://static.news.ru/photo/be285ca4-c43a-11ea-bc36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рой Лихтенштейн

На интернет-торгах аукциона Christie's была выставлена и продана за $46,2 млн картина Роя Лихтенштейна «Обнажённая с весёлым рисунком».

Отмечается, что американский художник — представитель направления поп-арт. Его работа была написана в 1994 году, за три года до его смерти. Она выполнена в его традиционной технике точек, сообщает «Интерфакс».

В то же время на площадке торгов в Лондоне была продана за £17 млн картина «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Кроме того, с молотка ушла работа испанца Пабло Пикассо «Алжирские женщины». «Версия F» 1955 года ушла с молотка за $29,2 млн.

Как писал NEWS.ru, аукционный дом Sotheby's успешно распродал коллекцию работ британского анонимного художника Бэнкси, несмотря на кризис, связанный с пандемией коронавируса. Произведения граффитиста суммарно заработали £1,1 млн.