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Дима Билан и YAVAVAN
Культура

Как прошло открытие первого музыкального дома TikTok-блогеров: фото

14:23, 11 сентября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

10 сентября в Москве прошла вечеринка в честь открытия первого музыкального TikTok-дома СontentСlanOpen. В мероприятии приняли участие как известные российские тиктокеры, так и звёзды шоу-бизнеса.

В вечеринке участвовали певец и киноактёр Дима Билан, актриса и телеведущая Яна Кошкина, певица Соня Sleepy, восходящая звезда кино и телевидения Артур Райнис, популярный блогер Дима Снэп, известный блогер Виктория Фомина, певец и блогер Никита Златоуст и многие другие. Блогеры пели, танцевали и снимали видео в TikTok. 

Дома блогеров — творческие объединения, в составе которых звёзды соцсетей живут вместе, снимают видео и генерируют идеи для постов. Тренд на совместное проживание молодых блогеров появился в мире в 2019 году. В России дома блогеров начали открываться в начале 2020-го. 

Самые яркие кадры с вечеринки тиктокеров и звёзд шоу-бизнеса — в фотогалерее NEWS.ru. 

Дима Билан

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Sleepy Никита Златоуст и Wal Vi

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дима Билан

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Rus

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Alex&Rus

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виктория Фомина и Дима Билан

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дима Билан и YAVAVAN

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Райнис

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артур Райнис, Дима Снэп

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дима Билан и Владислав Лысов

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Яна Кошкина

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Sleepy

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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