Как прошло открытие первого музыкального дома TikTok-блогеров: фото

10 сентября в Москве прошла вечеринка в честь открытия первого музыкального TikTok-дома СontentСlanOpen. В мероприятии приняли участие как известные российские тиктокеры, так и звёзды шоу-бизнеса.

В вечеринке участвовали певец и киноактёр Дима Билан, актриса и телеведущая Яна Кошкина, певица Соня Sleepy, восходящая звезда кино и телевидения Артур Райнис, популярный блогер Дима Снэп, известный блогер Виктория Фомина, певец и блогер Никита Златоуст и многие другие. Блогеры пели, танцевали и снимали видео в TikTok.

Дома блогеров — творческие объединения, в составе которых звёзды соцсетей живут вместе, снимают видео и генерируют идеи для постов. Тренд на совместное проживание молодых блогеров появился в мире в 2019 году. В России дома блогеров начали открываться в начале 2020-го.

Самые яркие кадры с вечеринки тиктокеров и звёзд шоу-бизнеса — в фотогалерее NEWS.ru.