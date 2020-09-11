Как прошло открытие первого музыкального дома TikTok-блогеров: фото

10 сентября в Москве прошла вечеринка в честь открытия первого музыкального TikTok-дома СontentСlanOpen. В мероприятии приняли участие как известные российские тиктокеры, так и звёзды шоу-бизнеса.
В вечеринке участвовали певец и киноактёр Дима Билан, актриса и телеведущая Яна Кошкина, певица Соня Sleepy, восходящая звезда кино и телевидения Артур Райнис, популярный блогер Дима Снэп, известный блогер Виктория Фомина, певец и блогер Никита Златоуст и многие другие. Блогеры пели, танцевали и снимали видео в TikTok.
Дома блогеров — творческие объединения, в составе которых звёзды соцсетей живут вместе, снимают видео и генерируют идеи для постов. Тренд на совместное проживание молодых блогеров появился в мире в 2019 году. В России дома блогеров начали открываться в начале 2020-го.
Самые яркие кадры с вечеринки тиктокеров и звёзд шоу-бизнеса — в фотогалерее NEWS.ru.
Дима Билан
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Sleepy Никита Златоуст и Wal Vi
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дима Билан
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Rus
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Alex&Rus
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Виктория Фомина и Дима Билан
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дима Билан и YAVAVAN
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артур Райнис
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Артур Райнис, Дима Снэп
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дима Билан и Владислав Лысов
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Яна Кошкина
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Sleepy
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен