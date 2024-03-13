«Ищет новое»: продюсер намекнул на большие изменения в творчестве Гагариной Продюсер Рудченко: певица Гагарина переживает трансформацию творчества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина не собирается завершать карьеру на пике и в самом расцвете сил, однако сейчас артистка переживает трансформацию, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он не исключил, что Гагарина перейдет на другой репертуар. По мнению продюсера, пауза необходима Гагариной для переосмысления творческой деятельности.

Уходить сейчас на пенсию было бы глупо. Ее концерты проходили с аншлагами. Мне кажется, наоборот, Гагарина переживает определенную трансформацию, переход на другой репертуар, может быть, переосмысливает свое творчество. Вполне возможно, она видит свою измененную музыкальную позицию, что будет выступать для более взрослой аудитории. Сейчас она и так подняла возрастной ценз, — сказал Рудченко.

Музыкальный критик не исключил, что за время паузы у певицы появится новый альбом или у нее планируется коллаборация с другим артистом.

Поиграет со звуком, ищет что-то новое. Идут творческие изменения, что-то пытается нащупать, учитывая условия текущего рынка, — добавил Рудченко.

Ранее Гагарина призналась, что ее летний концерт в «Лужниках» станет последним, а после артистка планирует выступать реже. Она призналась, что подготовила специальное послание для фанатов.