https://static.news.ru/photo/58e7e1de-4a7d-11ea-9930-fa163e074e61_660.jpg Ирина Муравьёва Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Знаменитой актрисе, героине фильмов «Москва слезам не верит» и «Самая обаятельная и привлекательная» Ирине Муравьёвой исполнился 71 год. Она рассказала, что редко давала интервью из-за страха перед родителями, так как они её воспитывали в большой строгости.

Родители были строгие. Я знала, что можно и особенно, что нельзя. Я почему редко давала интервью? Очень боялась сказать что-нибудь глупое. Или, наоборот, из-за известности распущу перья, а это будет так стыдно, родители покраснеют, а мама скажет: «В своём ли ты уме, детка?», — рассказала StarHit Муравьёва.

Актрису долго преследовал комплекс неполноценности, она считала себя «очень страшной» и не верила, что когда-нибудь выйдет замуж, а в итоге оказалась одной из немногих актрис, которая на протяжении всей жизни осталась верна одному мужчине. С режиссёром Леонидом Эйдлиным она прожила в браке более 40 лет, до его смерти.

Муравьёва также призналась, что её до сих пор удручает, что она так ни разу и не услышала похвалы от отца, зато мама после «Карнавала» начала ею гордиться.

Как писал NEWS.ru, Ирина Муравьёва родилась в 1949 году в Москве. Её отец был военным инженером и фронтовиком, ушедшим добровольцем на фронт со школьной скамьи. Там он и встретил свою любовь, находившуюся в немецком плену. Уже в 1947 году у них родилась девочка. Ещё через полтора года в семье случилось прибавление — дочка Ирина. Широкую популярность ей принесло участие в легендарной картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Сначала Ирина Муравьёва отнеслась к сценарию скептически, но именно роль авантюристки Людмилы принесла актрисе всенародную славу и Государственную премию СССР.