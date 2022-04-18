Игорь Бутман жёстко осадил критиков Анны Нетребко в России

На оперную певицу Анну Нетребко, назвавшую недопустимыми действия России на Украине, оказывали «колоссальное давление со всех сторон», заявил NEWS.ru народный артист РФ Игорь Бутман. Джазмен призвал критиков певицы беречь артистку и простить ей слова о военной операции.

На неё оказывали колоссальное давление со всех сторон. Есть и другие люди, которые тоже находятся под давлением. Но если на них так не набрасываются или по каким-то причинам защищают, то Аню Нетребко практически никто, особенно на Западе, не защищал, — заявил Бутман.

Он назвал Нетребко величайшей артисткой и напомнил, что она «давала кассу» и благодаря ей «оперу стали слушать по-другому» во всём мире. Бутман призвал «беречь и любить такой талант, даже если она сказала какие-то вещи, которые, может быть, кому-то не понравились».

Она хоть и сказала достаточно ясно [как относится к событиям на Украине], но всё равно не так, как говорят некоторые менее талантливые люди, получившие от России, от правительства, от спонсоров больше денег, чем они того заслуживают. Не буду говорить кто, но практически все. Это моё мнение, — отметил музыкант.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал заявление оперной певицы Анны Нетребко о спецоперации РФ на Украине. Он заявил, что её жажда обогащения и славы перевесила любовь к Родине. По мнению Володина, «иначе как предательством это не назовёшь». Спикер ГД также призвал тех, кто разделяет эту точку зрения, уйти с руководящих должностей в бюджетных учреждениях культуры, образования, здравоохранения и других сфер.