«Идет по ее стопам»: названа подражающая Эми Уайнхаус мировая звезда Продюсер Бабичев: Леди Гага идет по стопам Эми Уайнхаус

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Леди Гага

С точки зрения смены имиджа можно утверждать, что певица Леди Гага начала идти по стопам Эми Уайнхаус, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, внешне артистки похожи друг на друга. Бабичев предположил, что Гаге нравилось творчество британской певицы, поэтому она решила «взять что-то от нее» в своей нынешней карьере.

Я думаю, все артисты поняли, что не нужно никому подражать, это вообще путь в никуда. Нужно делать что-то свое. Тем не менее с феноменальной сменой имиджа, от этих мясных костюмов, Леди Гага перешла к имиджу Эми Уайнхаус — блондинки, Эми Уайнхаус 2.0. Все, что она делает сейчас, и недавние ее работы, в частности «Звезда родилась», это уже ближе туда. Мне кажется, она и внешне чем-то похоже. Я бы сказал, что Леди Гага идет по ее стопам, — считает Бабичев.

12 апреля состоялась британская премьера байопика об Эми Уайнхаус под названием «Обратно во мрак» (Back to Black). В работе над фильмом приняла участие семья исполнительницы. В картине также прозвучат песни Уайнхаус.

По словам Бабичева, достижения Уайнхаус за 27 лет жизни потрясают и будоражат, у нее было много энергии для создания не похожей на других музыки. Британская певица успела создать два полноценных альбома, которые невероятно точны и органичны.