Хью Гранту 60: фото любимца британского кинематографа

Хью Гранту исполнилось 60 лет. Выходец из аристократических кругов готовился стать искусствоведом, но судьба распорядилась иначе. Будущая звезда снялся в трагикомедии «Привилегированные» в 1982 году, а после окончания колледжа в Оксфорде некоторое время играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка». Так началась карьера актёра, шоумена, светского льва Хью Гранта. Первым заметным успехом стал фильм 1987 года «Морис». Эта работа принесла Гранту Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля, которую он разделил со своим партнёром по фильму Джеймсом Уилби. Потом были «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и другие. В 1995 году журнал Empire поместил Гранта на 43 место в списке ста самых сексуальных звёзд. Также актёр был удостоен премий BAFTA и «Золотой глобус». У Гранта пятеро детей.