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В фильме «Девять месяцев», 1995 год
Культура

Хью Гранту 60: фото любимца британского кинематографа

13:01, 09 сентября 2020
Фото: KPA/Global Look Press

Хью Гранту исполнилось 60 лет. Выходец из аристократических кругов готовился стать искусствоведом, но судьба распорядилась иначе. Будущая звезда снялся в трагикомедии «Привилегированные» в 1982 году, а после окончания колледжа в Оксфорде некоторое время играл в труппе комиков «Шутники из Норфолка». Так началась карьера актёра, шоумена, светского льва Хью Гранта. Первым заметным успехом стал фильм 1987 года «Морис». Эта работа принесла Гранту Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Венецианского кинофестиваля, которую он разделил со своим партнёром по фильму Джеймсом Уилби. Потом были «Четыре свадьбы и одни похороны», «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Бриджит Джонс: Грани разумного» и другие. В 1995 году журнал Empire поместил Гранта на 43 место в списке ста самых сексуальных звёзд. Также актёр был удостоен премий BAFTA и «Золотой глобус». У Гранта пятеро детей.

В фильме «Девять месяцев», 1995 год

KPA/Global Look Press

«Ноттинг Хилл»

Universal Pictures

Mark Makela/Global Look Press

«Голубоглазый Микки»

KPA/Global Look Press

2016 год

Jack Abuin/Global Look Press

«Бриджит Джонс»

Universal Pictures

«Агенты А.Н.К.Л.»

Warner Bros.

«Супруги Морган в бегах»

Columbia Pictures/Global Look Press

2017 год

Sebastian Gabsch/Global Look Press

Хью Грант и Анна Эберштейн, 2017 год

Stephen Lock/Global Look Press

2016 год

imago sportfotodienst/Global Look Press

«Флоренс Фостер Дженкинс». 2016 год

Paramount Pictures/Global Look Press

Coolmedia/Global Look Press

Хью Грант тренируется на шведской гонке GT Race в пользу детей с онкологическими заболеваниями. 2014 год

XinHua/Global Look Press

«Джентельмены»

Miramax Films

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