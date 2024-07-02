«Хочется узнать, сколько еще потяну»: где сейчас актриса Лариса Голубкина

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Лариса Голубкина

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина отказалась от публичного образа жизни из-за проблем со здоровьем. Где сейчас народная артистка РСФСР, что известно о ее здоровье и личной жизни?

Какими ролями запомнилась Голубкина

Артистка дебютировала в кино в 1962 году в картине «Гусарская баллада». Голубкина воплотила на экране роль 17-летней Шуры Азаровой, которая, переодевшись в мундир гусарского корнета, отправилась защищать родину. Эта роль сразу же принесла 22-летней выпускнице ГИТИС всесоюзную известность.

«На „Гусарской балладе“ я могла бы ехать всю жизнь, но меня интересует настоящее. Хочется узнать, сколько еще потяну. А раньше я смотрела на дам преклонного возраста и думала: „Ну зачем они выходят на сцену?“» — рассказывала актриса в одном из интервью.

Всего фильмография артистки насчитывает около 40 работ, в том числе документальных. В них артистка сыграла и эпизодические, и главные роли. После «Гусарской баллады» в послужном списке Голубкиной были художественный ленты «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Раскинулось море широко», «Трое в лодке, не считая собаки» и другие. Последней работой в фильмографии актрисы стала картина «Ка-де-бо», которая так и не была завершена.

Как сложилась личная жизнь Голубкиной

Голубкина состояла в отношениях со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году она родила дочь Марию Голубкину, которая впоследствии пошла по стопам матери и стала актрисой. Родство приписывали сценаристу, хотя сам он в интервью заявлял, что не имеет отношения к рождению девочки.

«Эту неведомую мне Марию Голубкину я, слава тебе, Господи, и отроду не видел! Да и дочерью-то моей она просто ну никак быть не может», — заявил Щербинский-Арсеньев.

В 1977 году Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова. После свадьбы артист удочерил девочку и воспитывал ее. Пара была вместе до смерти артиста, которая случилась в 1987 году.

Фото: РИА Новости Лариса Голубкина в роли Шурочки в фильме «Гусарская баллада»

Где сейчас Лариса Голубкина

В 2022 году артистка рассказала, что отказывается от участия в публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Голубкина переехала в подмосковное учреждение с медицинским обслуживанием.

«Я уже лет семь, с 2015 года, живу в этом пансионате. Как называется это место? А зачем кому-то это знать? Не хочу, чтобы меня телевидение здесь выслеживало. Это не принудиловка, но мне 82 года, и тут лучше», — рассказывала артистка в 2022 году.

В 2023-м Голубкина сообщила, что упала и повредила ногу.

«Жива-здорова. В больницу попасть невозможно без собственного желания, мне нужно было проверить, какой у меня гемоглобин, лейкоциты, сколько у меня кальция. И я просто упала. Ну, видите как — вчера объявили о смерти Верочки (актриса Вера Васильева. — NEWS.ru), и Борисова (актриса Вахтанговского театра Юлия Борисова. — NEWS.ru) умерла, и Мирошниченко. Заодно решили: может, и Голубкина помрет. Кто-то первый должен сообщить об этом», — говорила Голубкина.

В мае актриса в интервью KP.RU вспомнила о трудностях в общении с дочерью после замужества. По ее словам, в тот момент у наследницы происходили внутренние перемены.

«Вот когда повзрослела, вышла замуж... Хотя и тогда все было нормально. Но в ней в тот период происходили внутренние перемены. Я этого не понимала. Мамы должны воспитывать своих дочерей, готовить их для замужества. А я с собой-то не могла разобраться», — рассказала Голубкина.

В связи с этим звезда «Гусарской баллады» выразила мнение, что артисткам не стоит заводить детей. В ином случае женщинам, по мнению Голубкиной, следует на время отказаться от своей деятельности ради семьи.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Мария Голубкина

Что Голубкина говорила об СВО

Говоря об СВО, актриса рассказала, что у уехавших артистов нет «никакого мировоззрения или философии». При этом она отказалась «судить-рядить», поскольку «основная масса людей сегодня думает не о высоких идеях, а о себе, о своей жизни, о своем достатке, о квартирах, машинах».

«Было бы слишком просто всех по полочкам разложить: здесь — предатели, там — патриоты... Тут другое разделение, на мой взгляд. На тех, кто выгадал от этой ситуации, и тех, кто прогадал. У многих единственный аргумент для принятия решения был такой: что я получу от этого решения? Поэтому все может измениться в любую минуту», — сказала артистка.

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