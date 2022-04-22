Хаматову убрали из списка актёров театра «Современник»

Имя Чулпан Хаматовой убрали из списка состава актёров театра «Современник», где актриса проработала более 20 лет. Об этом в соцсетях сообщила Ксения Собчак.

Хаматову убрали с сайта «Современника», — заявила телеведущая, показав, как при поиске фамилии Хаматовой на сайте театра ничего не появляется.

Известно, что Хаматова вместе с тремя дочерьми перебралась жить в Латвию. Она сорвала спектакли со своим участием и руководству срочно пришлось искать замену артистке.

На сегодня актриса официально расторгла свои отношения с «Современником»: ни её фамилии, ни фото нет на сайте бывшего работодателя.

Это не первый раз, когда Хаматова сбегает из театра. В 2018 году под предлогом «эмоционального выгорания» актриса отпросилась с работы и уехала в Латвию на гастроли со спектаклем «Горбачёв» режиссера Алвиса Херманиса в Театре Наций, уточняет KP.RU.

В свой нынешний отъезд актриса якобы нашла работу в рижском театре, где ей вроде как пообещали место. Однако имени Хаматовой на сайте латвийского театра тоже нет.

Ранее российская актриса театра и кино, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова назвала пережитком звание народной артистки России, которым её наградили. Об этом она заявила в интервью для латвийского телевидения, добавив, что готова отказаться от звания, если поступит подобный запрос.