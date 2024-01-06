Грузия, отъезд из РФ, гражданство Израиля: как сейчас живет Леонид Парфенов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Парфенов

Журналист Леонид Парфенов, который прославился благодаря авторской передачи «Намедни» и работе на федеральном канале НТВ, покинул РФ после начала СВО. Чем он занимается сейчас, где находится?

Чем известен Парфенов

Леонид Парфенов родился 26 января 1960 года в городе Череповце Вологодской области. В 1977 году поступил на факультет журналистики Ленинградского университета имени Жданова. Окончил факультет в 1982 году.

На момент окончания университета его статьи печатали в советских газетах и журналах. Например, в «Правде», «Огоньке», «Московских новостях». На телевидении начал работать спустя год после того, как получил диплом. В 1988 году Парфенов начал работать на Авторском телевидении (ATV). В 1990 году впервые запустил на ATV передачу «Намедни». Программа выходила еженедельно, пока в 1991 году Парфенов не был отстранен от эфира.

В 1993 году пришел на телеканал НТВ. С 1997 года возобновил выпуск передачи «Намедни». В 2004 году покинул телеканал. В 2012 году был одним из ведущих программы «Парфенов и Познер» на телеканале «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Леонид Парфенов

Что известно о личной жизни Парфенова

Леонид Парфенов поженился с Еленой Чекаловой еще в 1987 году. У супругов двое взрослых детей — сын и дочь. Сын Иван родился в 1988 году. Учился в Германии, там и окончил школу. В 2011 году окончил Университет Боккони. В 2011–2013 годах работал в РИА Новости. В 2015 году женился на Марии Михайловне Бройтман, архитекторе, дочери инвестиционного банкира.

Мария родилась в 1992 году. Училась в Италии в школе Британского совета. Окончила университет ресторанно-гостиничного бизнеса. В 2022 году вышла замуж за израильского бизнесмена Сергея Мхитаряна и живет в Тель-Авиве.

Что Парфенов говорил про СВО

После начала специальной военной операции Парфенов уехал из РФ. В интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) он признался, что покинул страну на следующий день после объявления о начале СВО.

По его словам, у него уже ранее были «желтые карточки» от Роскомнадзора, поэтому он не хотел рисковать, чтобы попасть под административное или уголовное дело из-за своих высказываний, которые могли дискредитировать действия ВС РФ в ходе спецоперации. Он признался, что часто бывает в Европе, а также периодически посещает Грузию.

30 декабря 2022-го в СМИ появилась информация, что в отношении Парфенова могли возбудить уголовное дело за отказ уведомить МВД России о наличии второго гражданства.

«Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля, однако, по предварительным данным, не уведомил МВД об этом, как того требует закон. В настоящее время по этому факту идет проверка. Если эта информация подтвердится, то в отношении журналиста могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ», — говорилось в публикации ТАСС.

Чем сейчас занимается Парфенов

В конце декабря 2022 года Парфенов на своем YouTube-канале сообщил, что выпуск программы «Намедни» и других его проектов продолжится в Грузии.

Также он ведет свой Telegram-канал Parfenon. Парфенов рассказал, что у него на 2023 год запланировано много выступлений по всему миру с программой «Намедни». Ближайшее мероприятие состоится в ОАЭ в конце января.

Читайте также:

Первый канал, молчание, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Дмитрий Нагиев

Шоу Плющенко, запись песен, Кондратюк: как сейчас живет Александра Трусова

Отъезд из РФ, работа на Украине, срыв концерта: куда пропала Алика Смехова