«Головные боли, слабость, апатия»: Кудрявцева раскрыла детали своей болезни

https://static.news.ru/photo/a6066512-c772-11eb-8234-96000091f725_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в беседе с NEWS.ru раскрыла детали своей болезни. Знаменитость пожаловалась на головные боли, слабость и апатию. Симптомы проявились после коронавируса.

Я просто решила, что на недельку мне не помешает уехать из Москвы, хоть и в Подмосковье, и сделать небольшой детокс, скажем так. В последний месяц замечала упадок сил, головные боли — и это лишь малый перечень того, что беспокоит. Как оказалось, у очень многих людей, которые перенесли COVID, через два-три месяца — это называется «ковидные хвосты» — инфекция бьёт по самому слабому, — рассказала ведущая.

По словам Кудрявцевой, в центре много тех, у кого есть «такие постковидные синдромы». Раскрывать имена звёзд, которые оказались в похожей ситуации, она не стала, но и не отрицала наличие таких случаев.

У меня вот это оказалась нервная система, потому что и головные боли, и слабость, и апатия. Но ничего. Здесь, на свежем воздухе, массажики, бассейн, надеюсь приведу себя немного в порядок, — добавила Кудрявцева, заключив, что она надеется на лучший исход.

Лера Кудрявцева в январе этого года переболела коронавирусом. На тот момент она собиралась вместе с мужем в Дубай. Поездку пришлось отложить, хотя заболевание прошло в лёгкой форме. Ранее Кудрявцева написала, что находится в оздоровительном центре в Московской области.