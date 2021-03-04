Галкин анонсировал новых героев «Дистанционки»

https://static.news.ru/photo/45034a40-7cd2-11eb-be4b-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Галкин/youtube.com

Максим Галкин выпустит новую серию своей «Дистанционки», в ней будут новые герои.

По многочисленным просьбам на моём канале появится новая серия «Дистанционки». Это продолжение. Будут новые герои-учителя, – сказал Галкин в интервью NEWS.ru.

Первая серия проекта юмориста вышла 29 декабря 2020 года. Галкин экранизировал выдуманный урок в Zoom. Ведущий высмеял самые актуальные моменты онлайн-обучения.

Галкин сыграл сразу все роли: учительницы Марии Ивановны и учеников 9 класса. Однако в небольшом эпизоде появился сын юмориста и Аллы Пугачёвой Гарри.

Ранее NEWS.ru писал, что Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором их с Пугачёвой семилетние близнецы Лиза и Гарри завтракают. Пользователей соцсети удивила скромность и обыденность выставленных на столе блюд.