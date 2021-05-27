Фанатка потребовала от Киркорова денег за перенос концерта

https://static.news.ru/photo/619ac600-beeb-11eb-b546-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/vk.com

На короля российской эстрады Филиппа Киркорова подала в суд 71-летняя фанатка. Права исполнителя защищал адвокат Александр Добровинский. В беседе с NEWS.ru он признался, что удовлетворён результатом суда, который встал на сторону певца и отказал пенсионерке.

Я удовлетворён результатом. Филипп Бедросович, может быть, ярчайший представитель нашей эстрады, поэтому, как и всегда, подвергается нападкам. Полно людей, которые хотят или получить деньги, как французский известный композитор, который хотел содрать с Киркорова какую-то несусветную сумму, или вот, как эта дама, — сказал адвокат.

Поклонница Киркорова хотела компенсировать моральный вред из-за переноса концерта, передаёт Telegram-канал Mash. Киркорову пришлось перенести свои выступления на 2022 год, когда прошлой весной вся страна сидела на карантине из-за пандемии коронавируса. Пенсионерка купила два билета за восемь тысяч рублей. Когда концерт перенесли, женщина так расстроилась, что пришлось поехать поправлять нервы в санаторий.

Сообщается, что по возвращении она пошла в суд и потребовала 100 тысяч рублей (40 тысяч — моральная компенсация, а ещё 50 тысяч — лечение). Добровинский, в свою очередь, не стал заявлять, что повод для судебного разбирательства явно слабоват, а вот суд, сославшись на постановление правительства Москвы, судя по всему, не посчитал требования пенсионерки объективными.

Как я считаю — это не важно, а вот суд посчитал, что это ненормально, и отказал ей, — заключил Добровинский.

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