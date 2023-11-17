«Это кошмар»: рэпер Птаха раскритиковал «Гардемаринов» Дружининой Рэпер Птаха назвал кошмаром фильм «Гардемарины» Дружининой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) раскритиковал новую экранизацию «Гардемаринов» режиссера Светланы Дружининой, передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции перед выходом фильма «Брат 3», в котором снялся музыкант. По его словам, продолжения франшиз зачастую проигрывают оригиналам.

Я посмотрел [«Гардемаринов»]. Это кошмар. Непонятные декорации. Дело не в актерах, дело в постановщиках, гримерах и художественной части, — пояснил он.

При этом музыкант уверен, что с картиной «Брат 3» совсем другая история. Таких фильмов не было в России уже лет 20, заверил он журналистов.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что фильм «Брат 3» без Сергея Бодрова и с Птахой — полная ерунда. Он добавил, что посмотрит картину только, чтобы посмеяться. Шоумен добавил, что он не раздумал снимать свою версию третьей части «Брата» по своему сценарию и со своими актерами. При этом фильм Валерия Переверзева он назвал «домашней постановкой» с известным названием.

Весной Птаха рассказал что в фильме Переверзева «Брат-3» играет «бандита — лидера ОПГ». Музыкант подчеркнул, что к роли никак не готовился, так как его к ней «жизнь подготовила». По его словам, события в картине происходят в Тамбове, примерно в то же время, что и в «Брате-1» и «Брате-2» — «в середине — конце 90-х, начале 2000-х». Авторы картины подчеркивают, что сюжет не связан с боевиками «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова про Данилу Багрова с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли.