«Это был эксперимент»: Уилл Смит высказался о жене после расставания The Guardian: Уилл Смит назвал свой брак экспериментом в области любви

Фото: Ismael Rosas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уилл Смит

Американский актер Уилл Смит назвал свой брак «неряшливым публичным экспериментом в области безусловной любви» после новости о расставании, пишет The Guardian. Актер появился на презентации мемуаров супруги Worthy («Достойный») в Библиотеке Еноха Пратта в Балтиморе, заявив, их отношения с супругой были «жестокими и прекрасными», говорится в сообщении.

У нас были очень, очень долгие и бурные отношения. Мы называем это жестокими... жестокими и прекрасными одновременно отношениями. Наш союз — небрежный публичный эксперимент. Это небрежный публичный эксперимент в области безусловной любви... Сегодня, когда я стою здесь перед вами, я счастливее, чем когда-либо был за всю свою жизнь... Я достиг всего, чего когда-либо хотел в своей жизни, — подчеркнул Смит.

Ранее супруга Смита Джада Пинкетт-Смит рассказала, что рассталась с мужем в 2016 году, но предпочла не сообщать об этом поклонникам. Женщина призналась, что официально они все еще женаты, но «пытаются выяснить», что происходит с их отношениями.

Джада объяснила, что они уже жили отдельно, когда 54-летний Уилл угодил в скандал на церемонии вручения премии «Оскар» в прошлом году, дав пощечину Крису Року из-за шутки о ее облысении. Она также заявила, что еще недавно испытывала глубокую любовь к мужу.

Пинкетт и Смит поженились в 1997 году. У пары двое детей: 22-летняя дочь Уиллоу Камиль Рейн и 25-летний сын Джейден Кристофер Сайер.