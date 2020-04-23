Джо Байден отказался от взноса Луи Си Кея на предвыборную кампанию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Кандидат в президенты США от партии Демократов Джо Байден отказался от денежного взноса на предвыборную кампанию, полученного от стендап-комика Луи Си Кея. В 2017 году юмориста обвинили в сексуальных домогательствах в самом начале движения #MeToo.

Си Кей ранее публично заявлял о поддержке Байдена на будущих выборах и перевёл его команде $2800, отмечает Time. Представители политика отказались комментировать случившееся.

Предположительно, политтехнологи соперника Дональда Трампа решили таким образом избежать обвинений в том, что Байдена спонсирует кто-либо замешанный в секс-скандалах.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Луи Си Кей объявил о стендап-туре впервые после того, как его обвинили в домогательствах. Он выступил в нескольких странах, среди которых США, Израиль, Словакия и Италия.