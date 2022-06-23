«Думал 10 секунд»: блогер объяснил, почему обвинил Галкина в фейках о ВС РФ Блогер Гаспар Авакян рассказал NEWS.ru, зачем пожаловался на Максима Галкина, против которого теперь могут возбудить уголовное дело

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Блогер Гаспар Авакян обвинил юмориста Максима Галкина в распространении фейков о действиях Вооружённых сил РФ на Украине. Как стало известно NEWS.ru, он попросил полицию проверить слова артиста о попадании «российских крылатых ракет в жилой дом в Одессе», прозвучавшие в видео, которое было опубликовано 24 апреля в соцсетях. 22 июня Авакян сообщил о получении уведомления о том, что ГУ МВД по Ростовской области в ходе проверки выявило признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, и передало обращение блогера в Следственный комитет. Мы поговорили с Авакяном и выяснили, почему он написал заявление в полицию на Галкина и какого наказания ждёт для артиста.

— Почему вы решили обратиться в полицию?

— Знаете, настораживает как раз то, что никто, кроме меня, не обратился.

Когда человек (Максим Галкин. — NEWS.ru) говорит о том, что в Украину якобы летят российские крылатые ракеты, попадают в жилой дом и гибнет семья с маленьким ребёнком, вы считаете это нормальным?

— Почему именно сейчас вы обратились в полицию и как долго следили за постами Галкина?

— Я не сейчас обратился, а месяца два назад.

— Долго решались написать заявление?

— Секунд 10. Как только увидел видео, сразу принял решение.

Фото: Авакян Гаспар/vk

— На вашем YouTube-канале написано, что вы специализируетесь на проведении независимых расследований. Судя по роликам, в основном фиксируете различные нарушения правил дорожного движения...

— Не только. Я занимаюсь выявлением правонарушений сотрудников полиции и других государственных структур (в процессе подготовки одного из таких расследований блогера обвинили в вымогательстве денег у сотрудников полиции и в 2020 году осудили по ч.1 ст.163 УК РФ на 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. Однако сам блогер с обвинениями и решением суда не согласен. — NEWS.ru).

— Написать заявление на Галкина было исключительно вашим решением или кто-то попросил вас об этом?

— Если вы клоните к тому, что меня кто-то завербовал, то нет. Никто меня об этом не просил и ничего не говорил.

— Как, на ваш взгляд, должны наказать Максима Галкина?

— Это уже суд примет решение, а не я.

— Вы приветствуете идеи о запрете выступлений Максима Галкина в России и передаче его замка беженцам из Донбасса?

— Я не считаю нужным забирать жильё у человека, которое он заработал честным трудом. У нас есть санкции, которые чётко и ясно прописаны в Уголовном кодексе: исправительные работы, лишение свободы. Наказание по его статье (той, что могут вменить артисту. — NEWS.ru) предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Уже суд будет решать, есть ли в его высказываниях состав преступления.

— Но вы уверены, что он есть?

— Да. Если бы я не усмотрел там никаких признаков, то не обращался бы.

— А в других постах Галкина вы не усмотрели дискредитацию действий ВС РФ?

— Не знаю, на другие посты я не обращал внимания. А это видео мне попалось.

— Если вы увидите что-то подобное у других российских звёзд, будете тоже обращаться в полицию?

— Почему обязательно российских звёзд? У нас есть и простые граждане, которые несут такую же ответственность.

— Можно ли рассматривать высказывание Максима Галкина в контексте статьи Конституции о свободе слова и выражения мнения?

— Я с вами не соглашусь в корне. Свобода слова не должна никак затрагивать чувства верующих и непосредственно мои чувства патриотизма. Потому что я патриот своей страны. Я родился в Российской Федерации, в Ростове-на-Дону. Поэтому не считаю, что такие высказывания должны иметь свободный характер.

Свобода слова должна быть в рамках закона. Прежде чем что-то высказывать, надо подтвердить информацию фактами. В данной ситуации, мне кажется, всё же возбудят дело.

— А если «дело Галкина» закроют, вас это удивит?

— Меня ничего не удивит.

Справедливость — это мой девиз. Я говорю о том, что закон един для всех. И если дело Максима Галкина прекратят, я даже носа туда не суну. Потому что это ещё раз подтвердит, что деньги и связи решают всё.