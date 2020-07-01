Дочь Евгении Симоновой рассказала, что в личной жизни повторяет путь матери

https://static.news.ru/photo/83c6e694-bb79-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Зоя Кайдановская Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Дочь актрисы Евгении Симоновой, 43-летняя Зоя Кайдановская, рассказала о своей личной жизни и трёх браках.

По словам артистки, в личной жизни она повторяет путь мамы. Она тоже только с третьей попытки удачно вышла замуж за режиссёра Андрея Эшпая. У Кайдановской сейчас также третий брак. Первых двух мужей ей подарил РАТИ: от Максима Славкина родился сын Алексей, а от Алексея Захарова — дочка Варя. Третьим супругом стал бизнесмен Александр Быков — отец Сони.

Как уверена Кайдановская, её брак с Быковым будет последним.

О первых двух мужьях не хочу вспоминать. Но рада, что от них остались замечательные дети. Хотя отцы особой тяги к ним не испытывают, но их так любит мой отчим Андрей Эшпай, что этого достаточно, — отметила она.

Актриса также рассказала, что её сын, студент Щукинского театрального училища, теперь носит фамилию дедушки — Александра Кайдановского, Варя, как бабушка, — Симонова, а Соня — Быкова. Кроме того, по паспорту она сама является Симоновой, а Кайдановская — её псевдоним, который она взяла, придя в театр.

С нынешним супругом она познакомилась в общей компании. Для неё он прежде всего друг, приходит на все премьеры. Кайдановская считает, что муж и жена должны хотя бы раз в два месяца куда-нибудь уезжать отдыхать вдвоём, без детей.

Удачный брак — это случай. Можно сколько угодно работать над этим, стараться, но ничего не получится. А если есть обоюдная любовь и взаимопонимание, как у нас с Сашей, — это совсем другое дело, — отметила актриса.

В настоящее время Кайдановская вместе со знаменитой мамой служит в Театре им. Маяковского и иногда снимается в кино. Недавно она снялась в сериале «Колл-центр», где её пришлось сыграть в «голой» сцене, после которой она долго эмоционально восстанавливалась, пишет «Экспресс газета».

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