Дочь актрисы Валентины Талызиной опровергла сообщения о ее госпитализации

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Ксения Хаирова

Информация о госпитализации народной артистки РСФСР Валентины Талызиной не соответствует действительности, рассказала NEWS.ru ее дочь Ксения Хаирова. По ее словам, актриса прекрасно себя чувствует.

У нас все прекрасно, никого не госпитализировали. Это ложная информация, — рассказала Хаирова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в Москве экстренно госпитализировали народную артистку РСФСР Валентину Талызину. По информации канала, у нее диагностировали бронхопневмонию. Отмечается, что в больницу актриса попала накануне, 21 января. Как сообщила Mash дочь Талызиной, сейчас она лежит под капельницей, тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Сегодня актрисе исполнилось 89 лет. Она прославилась ролями в фильмах «Зигзаг удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Невероятное приключение итальянцев в России», а также «Ирония судьбы, или С легким паром!», где она не только сыграла свою роль, но и озвучила главную героиню Надю. Всего она появлялась более чем в 100 фильмах и сериалах.

До этого появилась информация о том, что советской актрисе Ларисе Лужиной диагностировали мерцательную аритмию, что угрожает инсультом головного мозга. Согласно данным, женщина обратилась к врачам несколькими днями ранее из-за жалоб на сердце. Уточняется, что в настоящий момент Лужина проходит амбулаторное лечение, принимает необходимые препараты и соблюдает диету.