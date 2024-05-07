Директор группы «Серьга» рассказал о причинах госпитализации Андрея Кифияка Директор группы «Серьга» Привалов: жизни Андрея Кифияка ничего не угрожает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гитарист Андрей Кифияк проходит плановое обследование в больнице, рассказал NEWS.ru директор группы «Серьга» Алексей Привалов. Так он прокомментировал новость о том, что музыкант был госпитализирован в Москве. Директор группы добавил, что Андрей Кифияк чувствует себя нормально и его «жизни ничего не угрожает».

Он просто на обследовании, это не экстренная госпитализация. Иногда в нашем возрасте нужно и «поремонтироваться», в том числе и проверить состояние здоровья для профилактики. Его жизни ничего не угрожает, — рассказал Привалов.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что соло-гитарист известной рок-группы «Серьга» Андрей Кифияк госпитализирован в Москве. По данным канала, врачи зафиксировали у музыканта резкое снижение уровня гемоглобина. Отмечается, что ухудшение самочувствия произошло на фоне обострения тяжелого хронического заболевания.

До этого стало известно, что в Москве с подозрением на пневмонию экстренно госпитализировали заслуженного артиста России Николая Носкова. Уточняется, что исполнитель почувствовал себя плохо, жаловался на сильный кашель, высокую температуру и боли в груди. Состояние Носкова ухудшилось после поездки в санаторий.