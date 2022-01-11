Диктор Анна Шатилова назвала лучшую программу в карьере Малахова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова в день юбилея Андрея Малахова, ведущего ток-шоу «Прямой эфир» и «Привет, Андрей» на канале «Россия 1», оценила его работу на ТВ. Она удивилась возрасту ведущего, которому 11 января исполнилось 50 лет, признавшись, что «считала его гораздо моложе», и назвала в беседе с NEWS.ru лучшую, на её взгляд, программу в телекарьере Малахова — «Привет, Андрей».

«Привет, Андрей» — это действительно замечательная, лучшая программа: приходят те певцы, кто уже давно не в эфирах, вспоминают и поют старые песни. Это очень трогательно и хорошо. Я слышала от зрителей, они говорят, что за эту программу готовы простить Малахову даже то, что им в его передачах не нравится — скандальчики, — рассказала Анна Шатилова.

По мнению диктора, несмотря на критику зрителей, Андрей Малахов является очень хорошим телевизионным журналистом.

Напомним, что друг Андрея Малахова, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, пожелал ему в день 50-летнего юбилея «не загонять себя» и «чуть ослабить поводья». Актёр рассказал о проблемах Малахова со здоровьем. По словам Садальского, телеведущий «работает просто на разрыв», «страдает» и пьёт снотворное.

Ранее жена поэта Ильи Резника Ирина предложила Андрею Малахову «уйти из грязи» и покинуть место ведущего ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1». По её мнению, ведущий программы, в которой часто поднимаются скандальные подробности личной жизни знаменитостей, «доводящие великих людей чуть ли не до больницы», должен осознать, что для него настало «время покаяния и раздумий».