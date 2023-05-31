Дибров впервые высказался о новой ведущей «Кто хочет стать миллионером» Дибров заявил, что хорошо относится к новой ведущей «Кто хочет стать миллионером», и пожелал ей удачи

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Дибров

Телеведущий Дмитрий Дибров, которого в программе «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале заменили на певицу Юлиану Караулову, в интервью NEWS.ru заявил, что относится к ситуации с пониманием, и пожелал ей удачи. Он призвал зрителей и своих поклонников не критиковать Караулову, а, наоборот, «присылать ей письма поддержки», а дальше «время покажет».

Он отметил, что осведомлен о критических замечаниях от зрителей в адрес Карауловой и их просьбах вернуть Диброва. Телеведущий напомнил, как в начале «нулевых» происходила аналогичная ситуация — тогда его заменили на Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), зрители также высказывали возмущение этой кадровой перестановкой.

Тогда Максим Галкин выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел [эту программу], будете находить новые достоинства у нового ведущего, — напомнил Дибров, подчеркнув, что «так оно и вышло».

Он объяснил, что телевидение — это специфическая сфера и как бы ни было «горько, нельзя монополизировать кресло ведущего». Диброва назвал свою нынешнюю преемницу умной девушкой. Будучи участницей программы некоторое время назад, она выиграла у шоу три миллиона рублей. При этом сам Дибров «пару раз сидел в кресле игрока и выше 200 тысяч не поднимался».

Ранее продюсер Павел Рудченко предрек Первому каналу падение рейтингов из-за назначения Карауловой на замену Диброва. Он назвал это неоднозначным решением и плохим выбором.

По его мнению, идеальной заменой Диброву в программе «Кто хочет стать миллионером» мог бы стать Александр Гордон. Он отметил, что ведущий этой передачи должен обладать интеллектуальными данными.