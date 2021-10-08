Депутат Драпеко призвала запретить передачу мандатов победителями выборов

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, переизбранная на новый срок, рассказала NEWS.ru, как сделать выборы в России более честными. По её мнению, следует запретить практику, когда известные люди, прошедшие в Думу по федеральным спискам партий и играющие роль так называемых «паровозов», отказываются от мандатов и передают право стать депутатами другим лицам.

Есть так называемые «паровозы» — это люди, которых ставят во главе списка, они обычно принадлежат к определённой партии. Ну как бы обозначают эту партию. Те, кто голосуют, видят знакомую фамилию, и думают: «Ну да, вот это та партия, за которую я хочу голосовать», — объяснила логику избирателей Драпеко.

По мнению депутата Госдумы, практику передачи мандатов одного лица другому следует запретить, потому что «это нехорошо». Драпеко считает, что если в Госдуму будут проходить только те люди, за которых голосовали избиратели, выборы в России станут более честными.

Если практику передачи мандатов запретят, тогда будет более честная избирательная кампания, конечно. Тогда россияне будут голосовать не за «паровозов», а за реальных людей, которые потом будут представлять их интересы. В этом смысле я согласна, что, конечно, это нехорошо, — отметила Елена Драпеко.

Она также добавила, что «у нас ещё много слабых мест в избирательном законодательстве, которые позволяют делать манипуляции с голосами избирателей».

Ранее от мандатов депутатов Госдумы отказались актёр Владимир Машков, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Все они значились в списках партии «Единая Россия» и победили на выборах.