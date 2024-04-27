«Что все набросились на Пугачеву?»: рэпер Серега о клоне Прилепина и СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

Сергей Пархоменко стал известен в начале нулевых как рэпер Серега, его хит про «Черный бумер» буквально взрывал хит-парады и чарты. Сейчас он «повзрослел» и выступает под псевдонимом Полиграф. Жил в Киеве, сейчас живет в Минске, часто бывает в Москве и «поддерживает наших песней» — об этом и многом другом музыкант рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Песня — как жена, не надо жениться каждые пять лет»

— Вы некоторое время отсутствовали в российском медиаполе. Куда пропадали?

— Раньше артисты выпускали альбом, и нормой было замолчать на пять или семь лет. Пожить, пострадать, напитаться смыслами. Сейчас, с появлением соцсетей, стало модным кормить аудиторию медийным «фастфудом»: зимний хит, летний хит, хайп отловить. Я же человек старой формации, никуда не спешу.

У меня был хит про «Черный бумер». Прошло 15 лет, и, смотрите, я опять его пою, но уже с Давой Манукяном, экс-парнем Бузовой. Он снова разорвал чарты и хит-парады. Песня — как жена, не надо жениться каждые пять лет. Создайте продукт на века и с ним работайте. Я сейчас в шутку это говорю.

На самом деле я никуда не уходил, а просто позволил публике немного забыть обо мне. Сейчас настало время опять появиться.

— «Полиграф», пришедший на смену проекту «Серега», на ваш взгляд, успешный?

— В России это проект начинающий. Так получилось, что он в Одессе прижился — русском городе с акцентом молдавских, греческих, еврейских, французских и других кровей. Несмотря на то что практически все самые громкие песни этого проекта были написаны в Москве на проспекте Мира, 102, корпус два, ментально он укоренился именно в Одессе.

Я не раз бывал в этом городе, жил там и чувствую юмор его пространства, культурный код. То есть музыкальное оформление этот проект получил в Москве, но душевно родом он из Одессы. И одно неотделимо от другого.

— Кто ближе лично вам — Серега или Полиграф?

— А это преломление одного и того же. Полиграф — это более взрослый, что ли, Серега. И он наш. Рэп все-таки пришел из-за океана. Полиграф — это классический городской романс. В его репертуаре есть песни Утесова, «Мурка» обязательно — это вообще, я считаю, лакмусовая бумажка для поющего артиста, не каждый шансонье споет «Мурку». Есть в репертуаре и авторские композиции, которым широкая аудитория улыбается уже несколько лет: «Харизма», «Гелик Вани», «Какао белого цвета» например.

«Что все так набросились на Пугачеву?!»

— Кого бы вы назвали лучшими артистами в России в жанре рэпа сейчас?

— Сейчас — это в разгар третьей мировой войны нового гибридного типа? К сожалению, рэперы, которые хорошо владеют словом, как минимум исторически оказались неподкованными. То есть такие, как Оксимирон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Влади, Лигалайз — при всем уважении к этим талантливым ребятам, — оказались исторически безграмотными.

Хотя, если так разобраться, артист и не должен быть человеком-энциклопедией. Он поет, интонирует, красиво пляшет или красиво выглядит. Но это не значит, что он читал правильные книги и владеет длинными смыслами. То есть мне в данный момент истории некого привести в пример. Все молчат, даже Баста. Он где-то рассказывал, будто аспирантуру заканчивает или кандидат исторических наук, а история, как известно, мать всех наук. Но он, наверное, тоже пока не до конца разобрался в историческом материале.

Дело в том, что у нас архивных историков очень немного — тех, которые по 30–40 лет провели в архивах. Не те, кто на Шаламове, Рыбакове, Суворове-Резуне и на Солженицыне взрос, на этой исторической фантастике. А те, которые реально копались в документах. Вы только представьте себе, какой это труд — изучать архивы: муторно, пахнет сыростью, портится зрение. Но когда погружаешься в достоверно подтвержденные документами исторические смыслы, то начинает проясняться реальная картина событий. На это нужно время. Поэтому каких «лучших артистов-рэперов» вы хотите? Некому говорить.

Это касается не только рэперов, давайте возьмем ту же Пугачеву. Что все так набросились на нее? Она тоже исторически необразованная. Она просто знаменитая женщина, которая когда-то обладала мощным голосом. Но зачем цитировать ее высказывания на темы, в которых она просто не разбирается?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

— Пугачева написала, мол, умные люди в Россию не возвращаются.

— Может, она имела в виду, что умные люди в Россию не возвращаются потому, что они и не уезжают из России? А, Алла Борисовна?

— Чей отъезд из России и критика СВО вас удивили больше остальных?

— Вообще ничей, по закону они (деятели культуры, покинувшие Россию. — NEWS.ru) имели право [уехать из России]. Что с них спрашивать? Опять же, люди исторически неподкованные, необразованные. И наше государство не занималось их воспитанием. Вспомните фильмы, на которых они росли. Допустим, «Утомленные солнцем», вы смотрели? Помните режиссера? Никита Михалков, он патриот сейчас. А тогда, когда он фильм снимал?

О чем «Утомленные солнцем»? О «зловещем» сталинском времени, «плохих» энкавэдэшниках, «плохом совке»! А это яркий фильм. Он ведь мог повлиять на сознание Аллы Борисовны? Мог. Пугачева посвятила свою жизнь песням, зачем спрашивать ее об истории?

Правда, она не настолько стара, чтобы у нее не нашлось времени перечитать несколько десятков книг. Наверняка изменит свою позицию, просто нужно время. А пока зачем цитировать заблуждающегося человека? Вы когда цитируете заблуждающуюся Пугачеву, то даете ей рупор и тираж, тем самым поддерживаете противника на когнитивном уровне. Так это работает.

«Зеленский — это предатель Украины»

— Вы жили в Киеве, а когда уехали оттуда?

— В последний раз я там был в 2021 году. То есть за несколько месяцев до начала СВО я покинул эту страну вместе со своими детьми. Понимал, что уезжаю как минимум надолго.

Тяжело терять людей, круг общения. Эта разделительная линия — она по живому прошла. Но история не знает сослагательного наклонения. Трагедия началась не в 2022, а гораздо раньше. Виной тому стал комплекс ошибок, к которому причастно прежде всего руководство послесталинского Советского Союза. Украинцев в итоге просто разыграли как карту. Страна попала под внешнее управление в результате предательства.

— В прежних интервью вы говорили, что восхищаетесь Сталиным.

— Я и сейчас считаю, что это святой человек, «святой Иосиф». Он прочитывал по 300–400 страниц в день, его личная библиотека составляла 20 тысяч томов, знал языки — немецкий, английский. Мало кто об этом говорит сейчас. Человек, в журнале посещений которого практически не было силовиков, но были экономисты, специалисты по сельскому хозяйству, по авиастроению, ядерной физике. Он делал нашу страну великой.

— Какое место в вашей картине мира занимает Владимир Зеленский?

— Он предатель собственного народа. То есть если он считает себя украинцем, то предатель Украины. Это человек, который выбрал деньги.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

«Песня „Встанем“ у SHAMAN шикарная. Но одну строчку я бы поправил»

— Возвращаясь к теме шоу-бизнеса: есть ощущение, что «поляна расчистилась» после отъезда из России некоторых деятелей культуры?

— Поляна всегда чиста для нового свежего материала. Если артисту есть о чем сообщить людям, если он талантлив, то его всегда ждет народ и для таких деятелей культуры всегда есть место под солнцем. Но есть ли артисты, готовые сейчас упаковать в слова и мелодию правильные смыслы?

Я не вижу ни у кого, кроме SHAMAN, хороших, добротных патриотических песен, не кондовых и формально вымученных, а реально талантливых. Наверное, нашему культурному пространству нужно еще дорасти до таких песен. То есть все в первую очередь опять упирается в историческое образование.

Авторам, которые десятилетиями творили по западническим лекалам, нельзя враз взять и набросить на себя этот ордынско-скифский пух и сказать, мол, теперь я патриот коллективного Востока. Наверное, если потихонечку отмежевываться от музыкальной культуры и вообще от культуры условного коллективного Запада, у нас начнет зарождаться, появляться и формироваться что-то другое. Опять же, на это нужно время.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

— SHAMAN — искренний, на ваш взгляд?

— «Встанем» шикарная песня. Но строку «…и песню затянем» я бы поправил, да простит меня Ярослав. Я уверен, что он старался. Но надо, чтобы кто-то посоветовал ему поправить эту строку, она в конкретном художественно-стилистическом контексте несовместима с высоким поэтическим посылом всей композиции.

— А за скандалами в российском шоу-бизнесе вы следите?

— Специально не слежу, но их ведь как раз постоянно тиражируют. Иногда кажется, самое лучшее, что может произойти с артистом (судя по ТВ-эфирам), — это смерть: 15–20 минут он будет в топе.

— Еще может случиться «голая» вечеринка.

— Что вы по поводу «голой» вечеринки хотите узнать? Почему меня там не было? Меня не пригласили (улыбается).

— Вопрос в другом: как вы оцениваете вечеринку, особенно возвращение ее участников в медийное поле? Например, Киркорова, Лолиты…

— Вас возмутило, что их вернули? У них был статус невозвращенцев или людей, отлученных от гражданства России? Нет. Если они не нарушили закон, то какие могут быть претензии?

Я считаю, ошибиться может каждый. Может быть, действительно не в ту дверь зашли, все-таки понимание контекста должно присутствовать. И если бы они хотя бы были голыми и красивыми — это одно. Но они были голыми и смешными, некоторых из них в их возрасте и кондициях просто жалко. А еще вся страна потом набросилась.

Их реально было жалко. И если они могут оказаться полезными сейчас общему делу, то надо дать им шанс. Пусть помогают, перечисляют деньги, собирают помощь на фронт, осмысливают.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

«Прилепина надо сделать министром культуры — он и пляшет, и рэп читает»

— Каким должен стать шоу-бизнес и вообще культурное поле в России?

— Берем Прилепина и делаем министром культуры, ну или просто клонируем. Он и книги пишет, и рэп читает, и песни поет, и пляшет, и фильмы снимает… У них [в США] «Крепкий орешек» Брюс, у нас — он, Захар. Я сейчас и шучу, и, по сути, не шучу.

Прилепин — один из немногих [известных людей], кто доносит до большой аудитории правильные смыслы. Среди артистов пока, к сожалению, не вижу столь же ярких личностей. Может быть, они пока только готовятся выйти на трибуну.

Но есть политологи, историки. Евгения Юрьевича Спицына нужно тиражировать и транслировать. Или Андрей Ильич Фурсов, например. Егор Яковлев со всей командой — суперребята. Юрий Николаевич Жуков, ныне покойный уже, очень скрупулезно изучал сталинский период архивной истории. Максим Шевченко как мыслитель и как друг древнего и мудрого Левана Пирвелли мне очень нравится, Андрей Петрович Девятов, Михаил Леонидович Хазин. Интересные, разумные, от народа люди.

— Что смотрят, слушают, читают ваши дети? Прилепина?

— Они слушают папу. Я им говорю: «Вы идете в школу, отвечаете учителю по учебнику. Но вы знаете, что на самом деле было иначе». Например, мои дети знают о том, что расстрел польских офицеров в Катыни — дело рук солдат вермахта. А их учитель, например, говорил, что за преступлением стоял НКВД. Потому что [на уровне министерства образования] не успевают исправить параграфы истории. Стоит ли журить за это учителя? Наверное, нет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Рэпер Серега (Сергей Пархоменко)

30 лет по нашему коллективному сознанию [внешние враги работали в основном через образование. В 1949 году мондиалисты поняли, что не получится победить русских силой нового тогда ядерного оружия. Поэтому они решили далее применять в основном мягкую силу и военную хитрость. А наши что сделали?

Хрущев, когда пришел к власти, снес лучших силовиков, один только Судоплатов чего стоил. Мы враз потеряли уникальных спецов на поле когнитивного противостояния. Хрущев опустил одну из лучших разведок мира до уровня оперативной полевой разведки. Кто ему нашептывал на ухо в то время?

Зачем нужно было сворачивать стройку Заполярной железной дороги, которая была почти завершена? Зачем потребовалось приостанавливать постройку туннеля на Сахалине, ломать сталинскую экономическую плановую модель, успешно обеспечивающую контроль над ценами? Много очень вопросов, и на них предстоит еще ответить.

— Осталось спросить вас о творческих планах на ближайшие месяцы.

— Я снимаюсь в популярной программе на федеральном канале. Хорошая передача о музыке, где реально поют вживую, в сопровождении живого оркестра. Пытаюсь быть полезным в творчестве. Болеем за наших, переживаем за наших, топим за наших. И помогаем песней.

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