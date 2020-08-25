Бывшая жена Богомолова показала собранную в школу дочку

https://static.news.ru/photo/9d9a053c-e74e-11ea-b8f8-fa163e074e61_660.jpg Дарья Мороз Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дарья Мороз опубликовала фото дочери Анны, готовой к началу учебного года. Дочь Константина Богомолова будет учиться в немецкой школе при посольстве Германии.

На фото пятиклассница позирует в джинсовом костюме и салатовой кофточке. Кончики волос девочки покрашены в розовый цвет, на плечах — увесистый рюкзак.

Наша красотка пятиклассница. Ожидание vs. Реальность, — подписала фото актриса.

Поклонники тут же оценили школьный образ Анны, многие спросили, почему у неё нет формы и заинтересовались школой, в которую пойдёт девочка.

Актриса постаралась максимально рассказать об учебном заведении:

Это очень хорошая школа с первоклассными педагогами. А еще там иная система образования и мягкое вхождение в учебу. Их так не прессуют как в русских школах. Ну и безопасность.

Некоторые подписчики посочувствовали юной школьнице из-за огромного рюкзака. Они посетовали, что такие объёмные и явно тяжёлые сумки не сказываются хорошо на здоровье ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Дарья Мороз не смогла принять участие в финальном выпуске шоу «Танцы со звёздами». Её тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.