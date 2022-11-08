Бурляев раскрыл роль Путина в появлении кодекса чести деятелей культуры

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Актер и депутат Госдумы Николай Бурляев предложил создать кодекс чести деятелей культуры и культурный фронт России. В разговоре с NEWS.ru он признался, что эта идея родилась во время встречи кинематографистов с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась примерно 10 лет назад. Тогда речь шла о том, что на экранах стало появляться много «непристойности и пошлости». Путин упомянул существовавший в Америке кодекс Хейса (этический кодекс производства фильмов в Голливуде, принятый в 1930 году Ассоциацией производителей и прокатчиков фильмов — NEWS.ru). Благодаря этому появилась идея появления подобного документа в России.

Я отыскал его, прочитал и был удивлен правильной постановки вопроса, где было прописано все: отношение к семье, государству, флагу, гимну, противоположному полу, излишнему обнажению на экране, затяжным поцелуям, кровопролитию. В общем все было прописано, как будто это писали советские люди. Мы создали наш кодекс чести деятелей культуры, который мы предложим для принятия теми, кто захочет войти в создаваемый нами культурный фронт России. Сейчас время полной мобилизации и для деятелей культуры, — считает Бурляев.

Депутат добавил, что кодекс будет представлен 21 ноября на круглом столе. Документ основан на традиционных российских культурных ценностях, которые, по мнению Бурляева, надо сохранить.

Ранее Бурляев заявил, что Агитбригады из российских артистов смогли бы поднять моральный дух армии в зоне СВО. Он добавил, что сам выступал в госпиталях Луганска и заметил, что людей это действительно сильно поддерживает. Парламентарий считает, что выступления артистов в горячих точках стоит систематизировать.